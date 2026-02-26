Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ: Ευρωπαϊκή βραδιά με άρωμα Ελλάδας

Ο σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας Γιώργος Προύσαλης γράφει το pre-game των δυο αποψινών αγώνων των ελληνικών ομάδων στο Europa League.

Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός (19:45, Cosmote Sport 3)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο “Ντούσαν Αρένα” από τη Βικτόρια Πλζεν στα πλαίσια των play off του Europa league.

Οι “πράσινοι” ταξίδεψαν στη Τσεχία με απουσίες, αλλά κι επιστροφές, αφού ο Πελίστρι βρίσκεται ξανά, έπειτα από ένα μήνα, στη διάθεσή του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ και ο Τουμπά είναι έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού. Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεση του τους τραυματίες Πάλμερ Μπράουν, που θα βρίσκεται εκτός για 6 εβδομάδες, τον Τσιριβέγια, Κότσιρα και Ντέσερς, ενώ οι Τσάβες, Κουντούρης, Γιαγκούσιτς, Παντελίδης, Γεντβάι, Σισοκό και Βιλένα, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Με το πρώτο ματς να έρχεται ισόπαλο ( 2-2), ο Παναθηναϊκός έχει ένα και μοναδικό στόχο, στο τέλος της βραδιάς να είναι αυτός που θα χαμογελάει. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο προπονητής της Βικτόρια Πλζεν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Παλούσκα, το Ντόσκι, ο οποίος στο πρώτο ματς δέχθηκε κίτρινη κάρτα φτάνοντας το όριο καρτών και έτσι θα απουσιάζει, ενώ οι Κρίκιτς, Μπάιερ, Κάντλετς, Σλόντσικ και Βασούλιν είναι εκτός ευρωπαϊκής. Το “τριφύλλι” αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα την Βικτόρια Πλζεν θα αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ ή τη Μπέτις. Πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφοντ κάτω από τα δοκάρια: Τριάδα στην άμυνα Κάτρης, Ινγκασον, Τουμπά, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, δίδυμο στη μεσαία γραμμή ο Ρενάτο Σάντσες με τον Μπακασέτα, μπροστά τους ο Ταμπόρδα με τον Αντίνιο ή τον Ζαρουρί με τον Τετέι στη θέση του φορ. Διαιτητής της αναμέτρησης ο λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας.

Θέλτα- ΠΑΟΚ ( 22:00 Cosmote Sport 4, Ant1)

Με πολλά προβλήματα έχει ταξιδέψει στο Βίγκο ο “δικέφαλος” του βορρά. Με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μετράει 9 απουσίες, τους τραυματίες Κωσταντέλια, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ, Ιβάνουσεκ, Λόβρεν, Παβλένκα και Πέλκα, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος στο ματς της Τούμπας δέχθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα κίτρινη κάρτα και συμπλήρωσε κάρτες και έτσι ο Σέρβος θα είναι εκτός, ενώ τέθηκε νοκ-άουτ ο Μύθου που στην τελευταία προπόνηση ανέβασε πυρετό. Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου πως ο ΠΑΟΚ ήρθε στο Βίγκο και το “Μπαλαΐδος” με ένα και μόνο στο στόχο τη νίκη, ενώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου είπε πως η ομάδα δεν έχει τίποτα να χάσει και πως οι παίκτες του θα τα δώσουν όλα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής κάτω από τα γκολπόστ, δίδυμο στα στόπερ Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, δεξί μπακ ο Κένι αριστερά είτε ο Τέιλορ είτε ο Μπάμπα Ράχμαν, στη μεσαία γραμμή θα βρίσκεται ο Οζντοέφ με τον Καμαρά ή τον Μπιανκό, στο “δέκα” θα βρίσκεται ο Χρήστος Ζαφείρης, στο δεξί άκρο της επίθεσης θα βρίσκεται ο Σάντσες, αριστερά ο Χατσίδης, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Γιακουμάκης. Ο “δικέφαλος” εάν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Θέλτα θα αντιμετωπίσει ή την Αστον Βίλα ή τη γαλλική Λυών. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στο πρώτο ματς με σκορ 2-1. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουΐντα.

