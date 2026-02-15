Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ τραγούδησε συνθήματα με τους οπαδούς σε κοπή πίτας

Ο Ματίας Λεσόρ κατάφερε για μία ακόμη φορά να γίνει viral, αφού έδωσε το “παρών” σε εκδήλωση οπαδών του Παναθηναϊκού και έγινε… ένα με τον κόσμο της ομάδας του.

Το κλαμπ των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Βύρωνα έκοψε την πίτα για το 2026 και ο Ματίας Λεσόρ αποδέχθηκε την πρόσκλησή τους, κάνοντας αισθητή την παρουσία του.

Ο Γάλλος σέντερ του “τριφυλλιού” έκανε… σαν τρελός ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, χόρεψε μαζί τους και τραγούδησε συνθήματα της ομάδας, δείχνοντας το πάθος του για τους “πράσινους”.

Στο σχετικό video πάντως ακούγεται οπαδός να του λέει να προσέξει το πόδι του, αφού ο Λεσόρ δεν έχει επιστρέψει ακόμη στη δράση από τον τραυματισμό του.

Mathias Lessort, Panathinaikos taraftarları ile eğleniyor.👀pic.twitter.com/s85atr3pRr — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) February 14, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



