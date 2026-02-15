Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ τραγούδησε συνθήματα με τους οπαδούς σε κοπή πίτας

Το κλαμπ των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Βύρωνα έκοψε την πίτα για το 2026 και ο Ματίας Λεσόρ αποδέχθηκε την πρόσκλησή τους, κάνοντας αισθητή την παρουσία του.

Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ τραγούδησε συνθήματα με τους οπαδούς σε κοπή πίτας
15 Φεβ. 2026 11:45
Pelop News

Ο Ματίας Λεσόρ κατάφερε για μία ακόμη φορά να γίνει viral, αφού έδωσε το “παρών” σε εκδήλωση οπαδών του Παναθηναϊκού και έγινε… ένα με τον κόσμο της ομάδας του.

Το κλαμπ των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Βύρωνα έκοψε την πίτα για το 2026 και ο Ματίας Λεσόρ αποδέχθηκε την πρόσκλησή τους, κάνοντας αισθητή την παρουσία του.

Ο Γάλλος σέντερ του “τριφυλλιού” έκανε… σαν τρελός ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, χόρεψε μαζί τους και τραγούδησε συνθήματα της ομάδας, δείχνοντας το πάθος του για τους “πράσινους”.

Στο σχετικό video πάντως ακούγεται οπαδός να του λέει να προσέξει το πόδι του, αφού ο Λεσόρ δεν έχει επιστρέψει ακόμη στη δράση από τον τραυματισμό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 «Το δίλημμα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»!
15:06 ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: Πάλι «στην απ’ έξω» η πλευρά Δούκα
15:00 Εξάρχεια: Συνελήφθη ανώμαλος επιδειξίας επ’ αυτοφώρω
14:54 Κατάκολο: «Στρατιωτική» επιχείρηση για τον βράχο που απειλεί να ισοπεδώσει σπίτια
14:40 Γνωστός μετεωρολόγος συμβουλεύει: «Αποφύγετε τις εξόδους…»
14:21 Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων
14:14 Θανάσης Κοντογεώργης: Να κλείνουμε τ’ αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων
14:07 Aδωνις και Ζωή «αρπάχτηκαν» ξανά στο Mega, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
14:06 Εφυγε από τη ζωή η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη
14:01 Κρύφτηκε η Ακρόπολη από την σκόνη…
13:54 Τέμπη: Οργή συγγενών θυμάτων για την παρουσία Κυρανάκη σε μνημόσυνο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Φρένο στο «δωρεάν» πάρκινγκ των «άσχετων» στα σούπερ μάρκετ!
13:42 Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα
13:40 Πάτρα: Ο καιρός δεν πτόησε τους μικρούς καρναβαλιστές – ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
13:36 Σύλληψη στην Πάτρα για απόπειρα κλοπής και κατοχή ναρκωτικών
13:25 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ σε ηλικία 55 ετών
13:22 Οι Νεάνιδες της ΝΕΠ νίκησαν τον Ηρακλή
13:16 Kατολίσθηση στο Μαζαράκι Ηλιδας: Απειλούνται σπίτια
13:14 Νάπολη: Δύο Πατρινές για τη γλώσσα – Εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο εορτασμό
13:13 Πήρε εξιτήριο ο «Μαζώ» και ετοιμάζεται να ριχτεί ξανά στη μάχη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ