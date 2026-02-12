Πανελλαδική απεργία διανομέων efood ανήμερα Τσικνοπέμπτης

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 – ημέρα Τσικνοπέμπτης – τα σωματεία εργαζομένων στην πλατφόρμα efood. Η κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση των στάσεων εργασίας που είχαν πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2025, με τους διανομείς να δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται πλέον την αδιαλλαξία της εταιρείας.

Στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αττική, με πορεία προς τα κεντρικά γραφεία της efood. Οι συμμετέχοντες θα απαιτήσουν συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης για όλα τα ανοιχτά ζητήματα, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις και υπεκφυγές από πλευράς διοίκησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων, η efood εξακολουθεί να αποφεύγει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα για τους freelancers, όπου παραμένουν άλυτα ζητήματα όπως:

η αδιαφάνεια του αλγορίθμου κατανομής παραγγελιών

οι αμοιβές

η υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του ΟΜΕΔ και της διαιτησίας για τους μισθωτούς εργαζόμενους, ενώ στα γραφεία της εταιρείας εφαρμόζεται μονομερώς 7ήμερη εργασία, αξιοποιώντας –όπως αναφέρουν– το αντεργατικό πλαίσιο του νόμου Χατζηδάκη.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν προσπάθεια σπασίματος της απεργίας μέσω έκτακτων bonus, χαρακτηρίζοντάς τα απεργοσπαστικό μηχανισμό, και καλούν όλους τους συναδέλφους να μην υποκύψουν.

Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενοι μαζικοί αγώνες (Σεπτέμβριος 2021, Νοέμβριος προηγούμενων ετών) είχαν οδηγήσει σε μπλοκάρισμα απολύσεων, απομάκρυνση εργολαβιών και χιλιάδες άμεσες προσλήψεις. Τα σωματεία δηλώνουν αποφασισμένα να αντιμετωπίσουν παρόμοιες πρακτικές επισφάλειας που επανέρχονται με νέες μορφές.

Οι βασικές διεκδικήσεις των σωματείων είναι:

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους

Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και πλήρης διαφάνεια στις αμοιβές

Κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας για freelancers

Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς

Κατάργηση εργολαβιών και απευθείας προσλήψεις στην efood

Η επιτυχία της απεργίας, όπως τονίζουν, εξαρτάται από τη μαζική συμμετοχή και την περιφρούρησή της. Οι εργαζόμενοι – διανομείς, μισθωτοί στα γραφεία, αποθήκες και μάρκετ – δηλώνουν ενωμένοι απέναντι στην εργοδοσία, ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



