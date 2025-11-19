Πανελλαδική έρευνα: 8 στους 10 Έλληνες επισκέπτονται μνημεία, το 90% τα βλέπει ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης

Παρουσίαση έρευνας του ΥΠΠΟ για την «Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αρχαιολογικούς χώρους και τον αντίκτυπό τους στο κοινωνικό σύνολο» . Τι δήλωση η υπουργός για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

19 Νοέ. 2025 19:40
Pelop News

Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη τα αποτελέσματα της πρώτης πανελλαδικής έρευνας αξιολόγησης των πολιτικών του για την αναβάθμιση των υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και τον κοινωνικό-οικονομικό τους αντίκτυπο.

Η έρευνα της Pulse RC, που διεξήχθη από 14 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2025 σε δείγμα 1.062 ενηλίκων, κατέγραψε ιδιαίτερα θετικά μηνύματα:

  • Το 80% των Ελλήνων επισκέπτεται τουλάχιστον περιστασιακά (1-2 φορές τον χρόνο) μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία.
  • Το 77% θεωρεί ότι οι χώροι αυτοί συμβάλλουν μέτρια έως πολύ στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
  • Το 90% αναγνωρίζει ότι συμβάλλουν μέτρια έως πολύ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας – ποσοστό που παραμένει υψηλό ανεξαρτήτως συχνότητας επίσκεψης.

Στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ξεχώρισαν θετικά η συμπεριφορά και η γνώση του προσωπικού, η καθαριότητα (80% μεσαία-υψηλή βαθμολογία), η πληροφόρηση και η ευκολία πρόσβασης. Χαμηλότερα σκοράρισαν το ωράριο λειτουργίας και το κόστος εισιτηρίου (65% μεσαία-υψηλή βαθμολογία).

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την έρευνα «πράξη λογοδοσίας» και τόνισε ότι «όλα τα αποτελέσματα είναι πάνω από 50%, ακόμη και στο δύσκολο θέμα του εισιτηρίου», ενώ υπογράμμισε ότι τα ευρήματα δείχνουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης που ήδη αξιοποιούνται για νέες πολιτικές.

Η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων Ολυμπία Βικάτου επισήμανε ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον ουσιαστικό ρόλο του πολιτισμού στην ποιότητα ζωής και την οικονομία και θα αποτελέσουν εργαλείο για στοχευμένες παρεμβάσεις.

Μενδώνη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τις χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, η κ. Μενδώνη δήλωσε: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένα και απτά βήματα. Ο διάλογος έχει ξεκινήσει, όμως η κατάληξη είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των κόκκινων γραμμών και των δύο πλευρών. Κάθε λέξη που θα αποτυπωθεί χρειάζεται εξαιρετική προσοχή».

