Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τους τραυματιοφορείς των δημόσιων νοσοκομείων

Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στις 12:30

Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τους τραυματιοφορείς των δημόσιων νοσοκομείων
23 Σεπ. 2025 10:38
Pelop News

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, οι τραυματιοφορείς των δημόσιων νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00, με προγραμματισμένη συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στις 12:30. Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει την κινητοποίηση, επισημαίνοντας ότι οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις τραυματιοφορέων ανέρχονται σε 5.000, ενώ υπηρετούν μόλις 2.500, γεγονός που επιβαρύνει την εξυπηρέτηση των ασθενών και δημιουργεί συνθήκες εργασιακής εξάντλησης.

Η Ομοσπονδία αναφέρει μαζικές παραιτήσεις και απροθυμία συμμετοχής σε νέες προκηρύξεις λόγω των χαμηλών μισθών και των δύσκολων συνθηκών εργασίας. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ο μισθός του νεοδιόριστου τραυματιοφορέα είναι 684 ευρώ, δηλαδή πολύ χαμηλότερος από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νίκαιας προγραμματίζουν στάση εργασίας αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, με συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου στις 13:00. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν υποστελέχωση σε όλους τους κλάδους, χρωστούμενα ρεπό, μονοβάρδιες και παράνομες βάρδιες έως 16 ώρες την ημέρα, καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους και των ασθενών. Ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και ένταξη στα ΒΑΕ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ