Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τους τραυματιοφορείς των δημόσιων νοσοκομείων

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, οι τραυματιοφορείς των δημόσιων νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00, με προγραμματισμένη συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στις 12:30. Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει την κινητοποίηση, επισημαίνοντας ότι οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις τραυματιοφορέων ανέρχονται σε 5.000, ενώ υπηρετούν μόλις 2.500, γεγονός που επιβαρύνει την εξυπηρέτηση των ασθενών και δημιουργεί συνθήκες εργασιακής εξάντλησης.

Η Ομοσπονδία αναφέρει μαζικές παραιτήσεις και απροθυμία συμμετοχής σε νέες προκηρύξεις λόγω των χαμηλών μισθών και των δύσκολων συνθηκών εργασίας. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ο μισθός του νεοδιόριστου τραυματιοφορέα είναι 684 ευρώ, δηλαδή πολύ χαμηλότερος από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νίκαιας προγραμματίζουν στάση εργασίας αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, με συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου στις 13:00. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν υποστελέχωση σε όλους τους κλάδους, χρωστούμενα ρεπό, μονοβάρδιες και παράνομες βάρδιες έως 16 ώρες την ημέρα, καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους και των ασθενών. Ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και ένταξη στα ΒΑΕ.

