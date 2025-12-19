Πανελλήνιο πυγμαχίας: Τα πρώτα μετάλλια για τους Πατρινούς

Εξαιρετική ήταν η δεύτερη ημέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος πυγμαχίας ανδρών – γυναικών που διεξάγεται στο κλειστό Π. Αλεξιώτισσας.

Στην κατηγορία των 60 κιλών, ο Γιώργος Πλέας της Παναχαϊκής επικράτησε στα σημεία του Κωνσταντίνου Σαρκίρη (Ολυμπιακός), προκρίθηκε στα ημιτελικά και εξασφάλισε μετάλλιο.

Το ίδιο και ο Δημήτρης Νικολάου (Τόφαλος) στην κατηγορία των 65 κιλών, που νίκησε τον Παναγιώτη Μυλούλη (Παναθηναϊκός) και πήρε την πρόκριση στους «4».

Στην κατηγορία των 65 κιλών, ο Ανδρέας Παπαϊωάννου (Παναχαϊκή) έχασε από τον Γιώργο Παππά (Παναθηναϊκός) και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά.

Ο Πλάτων Καλλιμάνης της ΕΑΠ θα αγωνιστεί το Σάββατο (19/12) στον τελικό της κατηγορίας 50 κιλών, ενώ ο Μάριος Παπαδόπουλος θα αγωνιστεί το Σάββατο (19/12) στα ημιτελικά της κατηγορίας των 55 κιλών.

Στις γυναίκες, η Αντωνία Γιαννακόπουλου (Παναχαϊκή) θα αγωνιστεί το Σάββατο (19/12) στα ημιτελικά της κατηγορίας των 54 κιλών και η Σοφία Μέμου (Αμυνα) στα προημιτελικά της κατηγορίας των 57 κιλών.

