Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο από τη Βασιλάκη στο Παρίσι

Μεγάλο Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο σημείωσε η Άρτεμις Βασιλάκη, κατά την 1η ημέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης “Giant Open”, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η 20χρονη κολυμβήτρια από το Ηράκλειο πρώτευσε στο αγώνισμα με χρόνο 8:32.29, καταρρίπτοντας το 8:34.13 που είχε κάνει η ίδια στις 6 Ιουλίου 2024, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων του Βίλνιους. Η επίδοση της Βασιλάκη αποτελεί παράλληλα και ρεκόρ στην κατηγορία νέων γυναικών, καθώς και όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που θα γίνει στην ίδια πισίνα τον Αύγουστο, για το οποίο πάντως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε ήδη εξασφαλισμένη συμμετοχή.

Τρεις κούρσες, τρεις πρωτιές για τον Απόστολο Χρήστου στα 50μ. ύπτιο. Ο “ασημένιος” Ολυμπιονίκης κολύμπησε διαδοχικά σε 25.19 στον προκριματικό, 25.18 στον ημιτελικό και “κατέβηκε” στο 24.89 στον τελικό, κατακτώντας τη νίκη.

Το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο (3:47.44) “άγγιξε” ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος με 3:47.71 κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ελάχιστα πίσω από τον Τυνήσιο Ραμί Ραχμούνι που έκανε 3:47.68. Ο Στέργιος Μπίλας ήταν δεύτερος στα 50μ. πεταλούδα με 23.15, χάνοντας μόνο από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του αγωνίσματος, Μαξίμ Γκρουσέ. Δεύτερη θέση και για τον Μάριο Ζαφειρόπουλο στα 200μ. πρόσθιο με 2:11.59, χρόνος με τον οποίο ο 20χρονος κολυμβητής πιάνει το χαμηλό όριο της ΚΟΕ για το Ευρωπαϊκό, αλλά και για τον Απόστολο Σίσκο στα 200μ. πεταλούδα με 1:57.66, μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου πίσω από τον Γάλλο Σάντρο Ερνά-Μαρούφ. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Ιάσων Ρούτουλας τερμάτισε έκτος με 1:59.96, όπως και η Νικόλ Παυλοπούλου στα 100μ. πρόσθιο με 1:10.25.

