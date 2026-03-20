Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο από τη Βασιλάκη στο Παρίσι

Πρώτευσε με χρόνο 8:32.29, καταρρίπτοντας το 8:34.13 που είχε κάνει η ίδια στις 6 Ιουλίου 2024

20 Μαρ. 2026 21:31
Pelop News

Μεγάλο Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο σημείωσε η Άρτεμις Βασιλάκη, κατά την 1η ημέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης “Giant Open”, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η 20χρονη κολυμβήτρια από το Ηράκλειο πρώτευσε στο αγώνισμα με χρόνο 8:32.29, καταρρίπτοντας το 8:34.13 που είχε κάνει η ίδια στις 6 Ιουλίου 2024, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων του Βίλνιους. Η επίδοση της Βασιλάκη αποτελεί παράλληλα και ρεκόρ στην κατηγορία νέων γυναικών, καθώς και όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που θα γίνει στην ίδια πισίνα τον Αύγουστο, για το οποίο πάντως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε ήδη εξασφαλισμένη συμμετοχή.

Τρεις κούρσες, τρεις πρωτιές για τον Απόστολο Χρήστου στα 50μ. ύπτιο. Ο “ασημένιος” Ολυμπιονίκης κολύμπησε διαδοχικά σε 25.19 στον προκριματικό, 25.18 στον ημιτελικό και “κατέβηκε” στο 24.89 στον τελικό, κατακτώντας τη νίκη.

Το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο (3:47.44) “άγγιξε” ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος με 3:47.71 κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ελάχιστα πίσω από τον Τυνήσιο Ραμί Ραχμούνι που έκανε 3:47.68. Ο Στέργιος Μπίλας ήταν δεύτερος στα 50μ. πεταλούδα με 23.15, χάνοντας μόνο από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του αγωνίσματος, Μαξίμ Γκρουσέ. Δεύτερη θέση και για τον Μάριο Ζαφειρόπουλο στα 200μ. πρόσθιο με 2:11.59, χρόνος με τον οποίο ο 20χρονος κολυμβητής πιάνει το χαμηλό όριο της ΚΟΕ για το Ευρωπαϊκό, αλλά και για τον Απόστολο Σίσκο στα 200μ. πεταλούδα με 1:57.66, μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου πίσω από τον Γάλλο Σάντρο Ερνά-Μαρούφ. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Ιάσων Ρούτουλας τερμάτισε έκτος με 1:59.96, όπως και η Νικόλ Παυλοπούλου στα 100μ. πρόσθιο με 1:10.25.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Νέο απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο από τον ΜακΙβόι, ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Καμπάνα 2.000 ευρώ σε οδηγό για επικίνδυνους ελιγμούς
22:37 Ο «χοντρός» καυγάς έφερε το μαχαίρωμα του πατριού σε 18χρονο
22:27 «Όταν χάνεις τον πατέρα σου είναι σαν να ενηλικιώνεσαι και να γίνεσαι άνδρας», συγκινεί ο Σόλων Τούνης
22:17 Σενεγάλη: Σε στρατιωτική βάση η κούπα του Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ
22:08 Όταν ο Τσακ Νόρις έγινε θρύλος: Η παράνομη, αλλά επική μονομαχία του με τον Μπρους Λι στο Κολοσσαίο
21:57 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Αντιμέτωπος με κατηγορίες αρχαιοκαπηλίας, πλαστογραφίας και απάτης ο γνωστός αντικέρ
21:48 Μέση Ανατολή: Ο διοικητής της Μοσάντ φέρεται να έπεισε τον Νετανιάχου ότι το ιρανικό καθεστώς μπορεί να πέσει αν χτυπηθούν οι κατάλληλοι στόχοι
21:39 Ελληνόκτητο φορτηγό το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό το AIS
21:31 Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο από τη Βασιλάκη στο Παρίσι
21:21 MRB: Το 30% θα ψήφιζε την Καρυστιανού, κυβερνητική αλλαγή σε ποσοστό σχεδόν 68% θέλουν οι πολίτες
21:11 Μεσολόγγι: Εγκαίνια της εμβληματικής έκθεσης «Έξοδος 1826-2026» στο Μέγαρο Χρυσόγελου
21:00 Τυφλή γυναίκα ρομά στο Μεσολόγγι καταδικάστηκε για κλοπή, φυλακή για έναν μήνα!
20:50 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ υποστηρίζοντας ότι δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές του
20:41 Δολοφόνησαν 21χρονο ποδοσφαιριστή στην Τουρκία, ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Το…βιογραφικό του TikToker και πρωταθλητή του bodybuilding, που εντοπίστηκε με αναβολικά στη Θεσσαλονίκη
20:21 Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»
20:11 Ιταλία: Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη
20:02 Επιστροφή στην Ελλάδα για το ελληνικό προσωπικό της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ
19:51 Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
