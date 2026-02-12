Πανεπιστήμια σε νησιά επενδύουν σε νέες φοιτητικές κατοικίες – Σχέδια αξιοποίησης περιουσίας σε εξέλιξη

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της φοιτητικής στέγασης κινούνται πανεπιστημιακά ιδρύματα σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, προωθώντας έργα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας για τη δημιουργία νέων κατοικιών και υποδομών για φοιτητές, ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Καθημερινής, τα ιδρύματα επιδιώκουν είτε την αξιοποίηση αδρανών εκτάσεων είτε την απόκτηση νέων οικοπέδων, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος στέγασης και να ενισχύσουν την οικονομική και λειτουργική τους αυτοτέλεια.

Σχέδιο μεγάλης κλίμακας στην Κρήτη

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προγραμματίζει την κατασκευή εκτεταμένου οικιστικού συγκροτήματος σε ιδιόκτητη έκταση 80 στρεμμάτων στα Κουνουπιδιανά Χανίων, με στόχο την ολοκλήρωση έως το 2030. Το έργο προβλέπει περισσότερα από 400 διαμερίσματα για φοιτητές, ερευνητές και επισκέπτες, ενώ περιλαμβάνει επίσης συνεδριακό κέντρο και σύγχρονο student centre.

Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση ακόμη μιας έκτασης στην περιοχή Κόκκινη Χαλέπα, ενώ για το βασικό έργο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Υπερταμείου και ιδρύματος, στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης μερικής αυτοχρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Δράσεις σε νησιά του Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προχωρά σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στα νησιά όπου λειτουργούν σχολές. Στη Λήμνο, σε έκταση 55 στρεμμάτων που αποκτήθηκε μέσω δωρεάς, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών.

Στη Λέσβο σχεδιάζεται αγορά 20 στρεμμάτων στην Παναγιούδα από τη Μητρόπολη, ενώ στη Χίο προβλέπεται απόκτηση γης στον χώρο του παλιού Λωβοκομείου. Στη Ρόδο έχει ήδη εξασφαλιστεί οικόπεδο μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων του υπουργείου Παιδείας και εξετάζεται η αγορά επιπλέον έκτασης με ίδιους πόρους.

Ανάλογες κινήσεις γίνονται και στη Σάμο, με σχεδιαζόμενη επέκταση των υφιστάμενων εστιών στο Καρλόβασι, καθώς και στη Σύρο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τον δήμο για πιθανή παραχώρηση τμήματος παλαιού στρατοπέδου.

Σχεδιασμός και στο Ιόνιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επίσης προωθεί σχέδια αξιοποίησης περιουσίας, διαθέτοντας εκτάσεις σε Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα, ενώ εξετάζει αγορά γης και στη Ζάκυνθο. Η πιο ώριμη επένδυση αφορά έκταση περίπου 45 στρεμμάτων στο Αργοστόλι, όπου προγραμματίζεται ανάπτυξη νέων υποδομών στέγασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



