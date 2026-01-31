Πανεπιστήμιο Πατρών: Απειλή μας είναι το δημογραφικό – Εορταστική εκδήλωση σήμερα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών γιορτάζει σήμερα, τιμώντας διαχρονικά τη συμβολή των Τριών Ιεραρχών στην παιδεία, τα γράμματα και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας παράλληλα την αριστεία, την προσφορά και το έργο της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η τελευταία, και γενικότερα η βιωσιμότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως επισήμανε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας χθες στο πλαίσιο της 110ης Συνόδου των Πρυτάνεων απειλείται από το δημογραφικό πρόβλημα.

Ο κ. Μπούρας επανέλαβε από το βήμα της Συνόδου τα όσα είχε επισημάνει πρόσφατα μέσω του σχετικού ρεπορτάζ της εφημερίδας μας. Προειδοποίησε ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τα ελληνικά πανεπιστήμια θα βρεθούν αντιμέτωπα με το φαινόμενο της «ερημοποίησης», εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης του αριθμού των υποψηφίων φοιτητών. «Προσωπικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε είναι το δημογραφικό, γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια θα απειληθούν σύντομα από το φαινόμενο της ερημοποίησης» υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τον σημερινό εορτασμό θα γίνει ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλο ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο στις αρχές του 21ου αιώνα: μεταρρυθμίσεις που έγιναν και δεν έγιναν».

Στο πλαίσιο της τελετής θα πραγματοποιηθούν: η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025, η απονομή τιμητικών διακρίσεων και οικονομικών βραβείων σε αριστεύσαντες/σασες αποφοίτους/ες του ιδρύματος για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, η απονομή υποτροφιών και βραβείων από δωρητές και φορείς, («ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» – εις μνήμην «Α. Χ. ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ» (ΔΩΡΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΚΗΣ) – «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» – «ΚΕΒΡΕΚΙΔΗ» Βραβείο εις μνήμην «Θεόδωρου Δούτσου», «Ιατρικού Συλλόγου Πατρών», εις μνήμην «Παύλου Κορδοπάτη», εις μνήμην «Γεωργίου Λευθεριώτη», «Ανδρέα Φιλίππου», η απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2025 και του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» 2025.

Αύριο στον ιερό ναό του Πανεπιστημίου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελεσθεί Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αποβιωσάντων πρώην πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων, μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, του Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών.

