Πανεπιστήμιο Πατρών: «Απόβαση» Aμερικανών για συνεργασίες

Η πόρτα της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, άνοιξε. Απομένει η εργασία των διοικητικών αρχών των πανεπιστημίων και των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας να εδραιώσουν συνεργασίες ουσιαστικές και αποτελεσματικές για τους φοιτητές και γενικότερα το επιστημονικό μας δυναμικό.

Η Πάτρα, την Τετάρτη που μας πέρασε, υποδέχτηκε τους εκπροσώπους 13 μεγάλων αμερικανικών πανεπιστημίων που είχαν διαδοχικές συναντήσεις με τις διοικήσεις και τα ακαδημαϊκά μέλη των δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας.

«Είναι ένα βήμα σημαντικό ατό που έγινε αλλά, από εμάς τους ίδιους εξαρτάται εάν θα εργαστούμε για να έχουμε τους επιθυμητούς καρπούς» μας είπε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας που μαζί με τον αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Διονύσιο Μαντζαβίνο, παρουσίασαν στους ξένους επισκέπτες το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οπως μας εξήγησε ο κ. πρύτανης, ερωτηθείς για τον τρόπο που θα υλοποιηθούν αυτές οι συνεργασίες «τα πανεπιστήμια θα ενισχυθούν και οικονομικά ώστε να προχωρήσουμε σε διαδικασίες κινητικότητας με έλληνες ακαδημαϊκούς που διδάσκουν στο εξωτερικό και οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται σε εμάς ως επισκέπτες καθηγητές. Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές θα χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα Εράσμους μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής. Αυτό θα ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών με έμφαση και στα διδακτορικά και φυσικά σε ερευνητικές συνέργειες».

Κατά τον κ. Μπούρα «το ζητούμενο είναι τα κοινά προπτυχιακά προγράμματα. Δηλαδή να υπάρξουν προπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και κάποια μαθήματα να γίνονται στο δικό μας πανεπιστήμιο και κάποια στο Κολούμπια».

Μέσω της δημιουργίας κοινών προγραμμάτων σπουδών και συνδιδασκαλίας με καθηγητές του εξωτερικού, οι φοιτητές μας θα αποκτούν πρόσβαση σε παγκόσμιου φήμης πανεπιστήμια χωρίς να απαιτείται να μεταναστεύσουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά και προσωπικά για τις οικογένειές τους. Επίσης, το νέο νομικό πλαίσιο έχει ξεκάθαρα οφέλη για τους φοιτητές μας που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρίες στο εξωτερικό, καθώς διευκολύνει τη σύναψη συνεργασιών, όπως για παράδειγμα η συμφωνία του EKΠΑ με το Υale για δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων (που προσμετρούνται προς την απόκτηση πτυχίου) για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την αντιπροσωπεία των Αμερικανικών Πανεπιστημίων και τα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, υποδέχθηκαν ο πρόεδρος Γιάννης Καλαβρουζιώτης, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και οι κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό του κ. Καλαβρουζιώτη, ο οποίος αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια του ιδρύματος μέσω των συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί και των Συμφώνων συνεργασίας που έχουν υπογραφεί. Επιπλέον, ο ίδιος παρουσίασε τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό έργο που υλοποιείται σε αυτή.

Εν συνεχεία ο αντιπρόεδρος της ΔΕ, καθηγητής, Ιωάννης Συμπέθερος, παρουσίασε τη φυσιογνωμία του ιδρύματος, τονίζοντας ότι το ΕΑΠ έχει υιοθετήσει και χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προσφέροντας με

Οι Αμερικάνοι ακαδημαϊκοί τόνισαν τη δυναμική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που αποτελεί εκπαιδευτικό χαρακτηριστικό του ΕΑΠ για περισσότερα από 25 χρόνια και ευχαρίστησαν τη Διοίκηση του Ιδρύματος για τη φιλοξενία.

Τα πανεπιστήμια που μπαίνουν στον χάρτη της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΑΠ, είναι τα εξής:

⦁ California Polytechnic State University

⦁ Columbia University

⦁ Harvard University

⦁ Indiana University

⦁ Michigan State University

⦁ University of Alabama

⦁ University of California, Berkeley

⦁ University of Cincinnati

⦁ University of Delaware

⦁ University of Illinois at Urbana Champaign

⦁ University of South Alabama

⦁ Widener University

⦁ York College of Pennsylvania.

Καθοριστικός ο ρόλος του Οδυσσέα Ζώρα

Σημαντικός ήταν ο ρόλος στην οργάνωση της έλευσης των ξένων Πανεπιστημίων στη χώρα μας, ήταν του γγ Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέα- Ιωάννη Ζώρα.

Αλλωστε ο κ. Ζώρας είχε εργαστεί για την εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας από την πρώτη στιγμή που είχε αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αυτό το είχε προτάξει στις προτεραιότητες που είχε αναφέρει κατά την πρώτη του συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην «Π».

Κι αυτό το πέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως γγ στο υπουργείο Παιδείας. Η εξωστρέφεια του ΕΑΠ που πέτυχε ήταν σε επίπεδο συνεργασιών, υποδομών και γενικότερα το ΕΑΠ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο άνοιγμα της χώρας μας και στη συνεργασία με τα Ανοικτά Πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Επιστέγασμα αυτού ήταν το Παγκόσμιο Συνέδριο Ανοικτών Πανεπιστημίων που φιλοξενήθηκε στη χώρα μας τον περασμένο Οκτώβριο.

Πέραν αυτού στους καρπούς της διοίκησης Ζώρα στο ΕΑΠ θα πρέπει να προσθέσουμε τη δρομολόγηση της τακτοποίησης των υπαλλήλων με τις 252 θέσεις που εντάχτηκαν στο ΑΣΕΠ. Επίσης η έναρξη της διαδικασίας της αυτονόμησης και του αυτοδιοίκητου του ΕΑΠ. Η αρχή της πορείας προς την αυτοδυναμία έγινε με την πρόσφατη διάταξη και τον ορισμό ως προέδρου της ΔΕ του καθηγητή Γιάννη Καλαβρουζιώτη.

Ολα αυτά ο κ. Ζώρας, όπως προέκυψε από τη συνομιλία που είχαμε μαζί του, συνεχίζει να τα στηρίζει και από τη νέα του κομβική θέση στο υπουργείο Παιδείας.