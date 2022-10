Πανεπιστήμιο Πατρών: Απροσδόκητη η ανταπόκριση στο «Welcome to UP»

Εντυπωσιακό και απροσδόκητο υπήρξε το εύρος της ανταπόκρισης φοιτητών και Πατρινών στις εκδηλώσεις του «Welcome to UP», του Φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με δύο συνεχόμενες μεγάλες συναυλίες, των «15-50» και του Πάνου Μουζουράκη που κράτησαν «ζεστό» τον ενθουσιασμό του κοινού μέχρι αργά τη νύχτα και έκαναν την «καρδιά» της πόλης να χτυπά σε ρυθμούς… UP.

Χιλιάδες Πατρινοί και φοιτητές έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης» στο «Welcome to UP» κατακλύζοντας την Πανεπιστημιούπολη καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συμμετέχοντας στις δεκάδες δράσεις του Φεστιβάλ, αλλά και μεταφέροντας στην Πάτρα τον παλμό του, ενδυναμώνοντας τη «γέφυρα» επικοινωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου και πόλης.

Δυναμικό ήταν το «παρών» και στις δράσεις του Φεστιβάλ που ξέφευγαν από την Πανεπιστημιούπολη, ακολουθούσαν διαδρομές της πόλης, ή ενσωματώνονταν σε αυτήν και γίνονταν μέρος της.

Για δύο ημέρες το «Welcome to UP» κατάφερε να «αναστατώσει», να γίνει θέμα συζήτησης, πηγή γνώσης και προβληματισμού, σημείο αναφοράς για τέχνες και αθλήματα, ευκαιρία για εκπτωτικά πακέτα σε Εστίαση και Εμπόρους που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των νέων φοιτητών, αφετηρία για γνωριμία με την πόλη με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που έχουμε συνηθίσει, σκηνή για αγαπημένες συναυλίες, φόντο για φωτογραφίες που μέσω των social media ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως «πεδίο» ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου.

Πάνω από όλα όμως το «Welcome to UP» κατάφερε να αναδείξει τη μεγάλη δυναμική της πανεπιστημιακής κοινότητας της Πάτρας, η οποία μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης για την πόλη καθώς αποτελεί βαριά «βιομηχανία» της.

Το «Welcome to UP» το οποίο φιλοδοξεί να γίνει θεσμός υπήρξε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Στην επιτυχία αυτής της πρώτης εντυπωσιακής προσπάθειας συνέβαλαν τα μέγιστα τόσο ο ίδιος ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Χρήστος Μπούρας, όσο και η Οργανωτική Επιτροπή, με τους κκ. Μάρκο Μαραγκό, Χριστόφορο Κροντηρά, Βαγγέλη Πολίτη- Στεργίου, Γιώργο Τελώνη και τον Aντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Φίλια, να συνεδριάζουν σε τακτική βάση σχετικά με τα οργανωτικά θέματα του τριήμερου Φεστιβάλ.

Υπόδειγμα σύγχρονης αντίληψης και αισθητικής ήταν το «φοιτητικό χωριό» στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ αίσθηση προκάλεσαν η καλή διάθεση των εκπροσώπων ομάδων, υπηρεσιών, δομών, εθελοντικών οργανώσεων και σχολών του Πανεπιστημίου όπως και των χορηγών του Φεστιβάλ, που συστήνονταν μέσα από τα εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας τους.

Στα highlights ήταν ο ατμοσφαιρικός «open air κινηματογράφος» με τα αναπαυτικά πουφ (είδαμε χαλαρές στιγμές των φοιτητών με φόντο το ηλιοβασίλεμα) και τις προβολές των ταινιών μικρού μήκους (σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας). Το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τοπάλη, το οποίο ήταν συνδιοργανωτής της δράσης, κ. Βαγγέλης Πολίτης αναφέρθηκε στον επί σειρά ετών καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, τον Πατρινό Αντώνη Παπαδόπουλο, στον οποίο ήταν αφιερωμένες οι προβολές. Η μουσική που έπαιζε από τον UP FM, τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου αλλά και η γιόγκα, τα αθλήματα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και τα πικ νικ μέσα στο χώρο του Campus, έδωσαν τον δικό τους τόνο στη διοργάνωση.

Στη διάρκεια του Φεστιβάλ οι φοιτητές και οι Πατρινοί απόλαυσαν μαζικά (ήταν χιλιάδες οι θεατές) τις συναυλίες των Locomondo & Nandra, των «15-50» και το μεγάλο πάρτι λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη, ενώ ο DJ Romanos ανέλαβε να ξεκινήσει το κυριακάτικο πάρτυ από τις απογευματινές ώρες. Έμαθαν επίσης για την ιστορία του Πανεπιστημίου τους «περπατώντας» στο μεγάλων διαστάσεων Timeline με τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο βρισκόταν στην πλατεία Γεωργίου, μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο.

Οι φοιτητές δοκίμασαν τη «γεύση» της Πάτρας με εστιατόρια, fast foods, καφέ, bars της Πάτρας, να τους υποδέχονται έχοντας διαμορφώσει ειδικά μενού «γνωριμίας» σε ειδικές τιμές, έκαναν τις αγορές τους στα εμπορικά καταστήματα επίσης με ειδικές τιμές σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων για όλες τις ανάγκες τους, έκαναν βόλτα στην πόλη με το λεωφορείο με ανοιχτή οροφή, που πραγματοποιούσε κυκλικές διαδρομές καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου γνωρίζοντάς τους τα αξιοθέατα της πόλης (επίσης ένα από τα highlights του διημέρου) ενώ έκαναν και ξενάγηση μετά περιπάτου με λογοτεχνικές αναφορές, με ξεναγό τον Ξενοφώντα Παπαευθυμίου.

Έμαθαν μερικά από τα μυστικά της επιτυχίας στο Patra’s University Alumni: Success Stories, από τους επιτυχημένους αποφοίτους του Πανεπιστημίου, ενημερώθηκαν για τους δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν μετά το πτυχίο, παρακολουθώντας την παρουσίαση των βιομηχανικών διδακτορικών του Ιδρύματος και ξεναγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου και στα μουσεία του.

Είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή με την συμμετοχή κορυφαίων ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να ακούσουν όλες τις φωνές που αναδεικνύουν όλες οι πτυχές της μεγάλης ιστορικής περιπέτειας.

Το «Welcome to UP» ήταν μια μεγάλη γιορτή, μια διοργάνωση σύγχρονης αντίληψης και προδιαγραφών για το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανοίγοντας δρόμους για τη θεσμοθέτησή της. Το Welcome to UP Νο 1 ήταν μόνο η αρχή.