Πανεπιστήμιο Πατρών: Περιβαλλοντική Εκστρατεία Δενδροφύτευσης και Εθελοντικής Δωρεάς Αίματος

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρει:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος, στον εθελοντισμό και στην κοινωνική υπευθυνότητα. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποίησε δράση Δεντροφύτευσης στο campus στο Ρίο μέσω της πρωτοβουλίας «Γίνε Πράσινος Αιμοδότης» την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 σε συνεργασία με τις φοιτητικές εθελοντικές ομάδες Έθεξις και Φλέβα Ζωής, καθώς και με τη στήριξη της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου), η οποία ενίσχυσε ενεργά την πρωτοβουλία και μας παραχώρησε 30 δέντρα και την ευχαριστούμε θερμά για αυτό!

Η εκστρατεία αυτή αποτελεί έναν καινοτόμο θεσμό, ο οποίος συνδέει την προσφορά προς τον άνθρωπο με την προσφορά προς το περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα στους εθελοντές αιμοδότες να «δωρίζουν ζωή» τόσο σε ανθρώπους όσο και στον πλανήτη. Οι φοιτητές και οι αιμοδότες θα έχουν την ευκαιρία να «υιοθετήσουν» δέντρα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη φροντίδα τους στο μέλλον.

Σε συνεργασία με τη «Φλέβα της Ζωής» κάθε αιμοδότης θα αποκτά ένα προσωπικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ονομασία και σήμανση της περιοχής φύτευσης δέντρων ως σημείο αναφοράς για την πανεπιστημιακή κοινότητα και ως σύμβολο της συλλογικής προσπάθειάς τους.

Η δράση θα επαναλαμβάνεται τακτικά, κάθε φορά που θα διοργανώνεται αιμοδοσία, εδραιώνοντας μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ κοινωνικής ευθύνης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ως μέρος αυτής της κοινής πρωτοβουλίας, ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στις 4 Δεκεμβρίου, ενισχύοντας έμπρακτα το μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής υπευθυνότητας που μοιραζόμαστε. Η συμμετοχή τους αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα εταιρικής κοινωνικής προσφοράς και αποδεικνύει πως όταν φορείς, φοιτητές και πανεπιστημιακή κοινότητα συνεργάζονται, μπορούν να δημιουργηθούν πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Με τη δύναμη των φοιτητών μας και των εθελοντών, συνεχίζουμε να οικοδομούμε ένα Πανεπιστήμιο εξωστρεφές, βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο—ένα πανεπιστήμιο που εμπνέει μέσα και έξω από τις αίθουσες!

«Γίνε Πράσινος Αιμοδότης: Μια πράξη, δύο ζωές: Προσφέρω αίμα για τον άνθρωπο, ρίζες για το μέλλον. Μαζί καλλιεργούμε υγεία και ελπίδα!»

