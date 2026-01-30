Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης καθώς και χρηματικά ποσά.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



