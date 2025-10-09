Πανηγύρια από Τραμπ για Γάζα: «Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα ανοικοδομηθεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, άνοιξε σήμερα τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε

09 Οκτ. 2025 19:57
Ο Τραμπ τόνισε ότι οι όμηροι της Γάζας θα πρέπει να απελευθερωθούν την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη (13-14.10.2025) και υπογράμμισε ότι ελπίζει να παραστεί στην τελετή υπογραφής στην Αίγυπτο.

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το 53% της Λωρίδας της Γάζας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, άνοιξε σήμερα τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με την οποία οι όμηροι που κρατούνται από μαχητές της Χαμάς θα απελευθερωθούν ως μέρος της πρώτης φάσης ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Γάζα.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στο μέλλον της Γάζας, λέγοντας ότι η Γάζα θα «ανακατασκευαστεί σταδιακά» από τις πλούσιες χώρες της περιοχής. Δήλωσε ότι πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

«Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, η Γάζα θα ανοικοδομηθεί» ανέφερε ο Τραμπ. «Αυτό που θα κάνουν [αυτές οι χώρες] θα κάνει θαύματα για τη Γάζα», λέει. «Υπάρχει ένα τεράστιο πνεύμα που δεν έχω ξαναδεί», συμπλήρωσε.

Περιέγραψε επίσης τον αριθμό των θανάτων αμάχων στη Γάζα ως «μεγάλη τιμωρία» για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, εκτιμώντας τον αριθμό των θυμάτων σε 70.000. «Σε κάποιο σημείο, όλο αυτό πρέπει να σταματήσει και θα το φροντίσουμε», είπε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνεργαστούν με το Ιράν στο μέλλον, περιγράφοντας την επίθεσή του στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος ως ένα σημαντικό βήμα που συνέβαλε στην επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σημείωσε δε ότι θέλει η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου να τελειώσει γρήγορα, προσθέτοντας: «Έχουμε πολλά να κάνουμε, μεταξύ άλλων… Δεν θα μείνω πολύ εδώ, γιατί θα φύγω σύντομα για τη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με με πηγές ωστόσο, ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Αίγυπτο και το Ισραήλ, και δεν σκοπεύει να κάνει στάση στη Γάζα. Οι πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο προγραμματισμός του ταξιδιού παραμένει σε εξέλιξη.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου συνεχίζεται, αλλά ο Τραμπ έχει πλέον στραφεί σε εσωτερικά ζητήματα.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι,μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον προσκάλεσε να παραστεί στην τελετή που θα φιλοξενηθεί στην Αίγυπτο για να εορταστεί η υπογεγραμμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, ο Σίσι τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας και προέτρεψε τον Τραμπ να τη στηρίξει και να επιβλέψει την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε επίσης στον Τραμπ ότι «του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».
