«Πανηγυρικός εορτασμός του Πολιούχου των Καλαβρύτων Αγίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού», ΦΩΤΟ

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και πνευματική κατάνυξη εορτάσθηκε και εφέτος στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας η ιερά μνήμη του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, Πολιούχου της μαρτυρικής πόλεως των Καλαβρύτων.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στην Ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, όπου φυλάσσεται η τιμία κάρα του Αγίου, τελέσθηκε πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Σεραπίωνος και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, ενώ ακολούθως τελέσθηκε κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία.

Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σεραπίων, ο οποίος αναφέρθηκε στις υψηλές αρετές του Αγίου Αλεξίου, ενώ παράλληλα επεσήμανε τον τρόπο με τον οποίο οι πιστοί δύνανται να μιμηθούν το παράδειγμά του, αξιοποιώντας την ευλογημένη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ως στάδιο πνευματικού αγώνος, κατά το οποίο καλούνται να καλλιεργήσουν ακριβώς αυτές τις αρετές στη ζωή τους.

Κατά την αγιώνυμο ημέρα, Τρίτη 17 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε με επισημότητα η μεταφορά της τιμίας κάρας του Αγίου Αλεξίου από την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας προς την πόλη των Καλαβρύτων και η επίσημη υποδοχή αυτής στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων, παρουσία του Δημάρχου Καλαβρύτων, εκπροσώπων της Πολιτείας, των τοπικών αρχών, εκπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας, συλλόγων και πλήθους πιστών.

Ακολούθως, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Σεραπίωνος και συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου.

Κατά το πέρας της Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σεραπίων απηύθυνε πνευματικό λόγο στο εκκλησίασμα, αναφερόμενος στον βίο του Αγίου Αλεξίου και επισημαίνοντας ότι η βιοτή του τιμωμένου Αγίου αποτελεί αφορμή θείας παιδαγωγίας για κάθε χριστιανό, ο οποίος καλείται να αντλήσει διδάγματα πνευματικής ζωής και αυθεντικής αφιερώσεως στον Θεό.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της τιμίας κάρας του Αγίου Αλεξίου στους κεντρικούς δρόμους των Καλαβρύτων, με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής, αγημάτων και πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι προσέδωσαν ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στην ιερά πομπή. Η ιερά λιτάνευση κατέληξε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Καλαβρύτων, όπου ανεπέμφθη δέηση υπό των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων κ. Σεραπίωνος και κ. Ιερωνύμου, παρουσία του Καθηγουμένου και της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας, πλειάδος κληρικών των Καλαβρύτων και της Αιγιαλείας και πλήθους ευλαβών πιστών.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια προετοιμασία της ιεράς πανηγύρεως και εύχεται ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, να αποτελεί διαρκή πηγή πνευματικής έμπνευσης και ενισχύσεως για όλους, καθοδηγώντας τους πιστούς στον δρόμο της ταπεινώσεως, της μετανοίας και της ζώσας σχέσεως με τον Χριστό, ιδιαιτέρως κατά την ευλογημένη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

