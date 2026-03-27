Πανικός σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας μπήκε σε καμπίνα μαθητριών σε σχολική εκδρομή ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, όταν ένας άνδρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε προς καμπίνα στην οποία έμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλούνται τα σχετικά δημοσιεύματα, ο άνδρας μπήκε στον χώρο των κοριτσιών και κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω. Οι ανήλικες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια, με αποτέλεσμα να αναστατωθούν επιβάτες και συνοδοί. Από τις κραυγές, ο άνδρας φέρεται να αποχώρησε από την καμπίνα και να επέστρεψε στον δικό του χώρο.

Λίγο αργότερα, οι μαθήτριες περιέγραψαν όσα είχαν συμβεί σε συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα ομάδα μαθητών να αναζητήσει τον άνδρα. Ακολούθησε ένταση, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο επιβάτης οδηγήθηκε τραυματισμένος σε κοινόχρηστο χώρο του πλοίου.

Το πλήρωμα του πλοίου παρενέβη άμεσα, παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε συγκεκριμένο σημείο έως ότου το πλοίο φτάσει και τον παραλάβουν οι λιμενικές αρχές. Σε αρκετά δημοσιεύματα αναφέρεται ότι πρόκειται για άνδρα περίπου 45 ετών, βουλγαρικής καταγωγής, ωστόσο τα στοιχεία αυτά προέρχονται από μαρτυρίες και όχι, μέχρι στιγμής, από επίσημη ανακοίνωση των αρχών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό προβληματισμό, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής και αφορούσε ανήλικες μαθήτριες, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα.

