Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα

Συνολικά 1.192 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που σχετίζονται με την ελευθερία κίνησης των πολιτών βεβαιώθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.

Οι παραβάσεις καταγράφηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Άμεσης Δράσης στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με την παράνομη στάση και στάθμευση να κυριαρχεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αναλυτικά τα είδη των παραβάσεων

Οι βασικότερες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ήταν:

409 περιπτώσεις στάσης και στάθμευσης σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα για πεζούς και ποδηλατοδρόμους

466 παραβάσεις στάσης και στάθμευσης στις εισόδους και εξόδους πεζοδρόμων και επάνω σε αυτούς

177 παραβάσεις σε ράμπες ΑμεΑ και ειδικούς χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία (υπαίθριους και υπόγειους)

112 περιπτώσεις στάθμευσης επάνω ή κοντά σε διαβάσεις πεζών (σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων)

17 παραβάσεις για ηχορύπανση από οχήματα

11 περιπτώσεις παράνομης κίνησης σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η παραβίαση χώρων που προορίζονται αποκλειστικά για πεζούς και άτομα με κινητικές δυσκολίες παραμένει έντονη.

Εστίαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς η κατάληψη ραμπών και ειδικών θέσεων στάθμευσης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή τους μετακίνηση.

Όπως επισημαίνεται στον απολογισμό, η ελεύθερη και απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών αποτελεί βασικό δικαίωμα, το οποίο όλοι οφείλουμε να προστατεύουμε μέσα από τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ξεκαθαρίζει ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα με αμείωτη ένταση, σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τη νομοθεσία και να επιδεικνύουν σεβασμό προς τους συμπολίτες τους, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας στους κοινόχρηστους χώρους.

