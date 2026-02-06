Πάνω από 143.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στο Μαρόκο λόγω καταστροφικών πλημμυρών

Περισσότεροι από 143.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στο βορειοδυτικό Μαρόκο μέσα σε μία εβδομάδα, εξαιτίας των εξαιρετικά έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι προληπτικές απομακρύνσεις πραγματοποιήθηκαν «για την προστασία ζωών» σε πολλές επαρχίες που κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Οι πιο σφοδρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην αγροτική επαρχία Λαράς, περίπου 100 χλμ. νότια της Ταγγέρης. Στην πόλη Κασρ ελ Κεμπίρ κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων, παγιδεύτηκαν στις στέγες των σπιτιών τους και διασώθηκαν με επιχειρήσεις της βασιλικής χωροφυλακής που χρησιμοποίησε βάρκες.

Στην επαρχία Σίντι Κάσεμ (περίπου 120 χλμ. νότια της Κασρ ελ Κεμπίρ) απομακρύνθηκαν πάνω από 10.000 άνθρωποι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα. Πολλοί δρόμοι βυθίστηκαν κάτω από τα νερά και μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών – μεταξύ των οποίων χωράφια με λεμονιές – πλημμύρισαν.

Οι πλημμύρες επεκτάθηκαν και στις πεδιάδες Λούκος και Γάριμπ, στις εκβολές των ποταμών Λούκος και Σίμπου στον Ατλαντικό. Η φουσκοθαλασσιά τις τελευταίες ημέρες εμπόδισε την ομαλή εκροή των υδάτων των ποταμών, επιδεινώνοντας την κατάσταση, όπως εξήγησε κυβερνητικός αξιωματούχος στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο 2M.

Η μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οπτικό υλικό δείχνει κατοίκους να κινούνται με δυσκολία σε δρόμους καλυμμένους από λασπόνερα, χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τρακτέρ ή δίτροχα οχήματα.

Η χώρα βιώνει φέτος ασυνήθιστα υψηλές υδρικές ροές: οι ποσότητες βροχής των τελευταίων πέντε μηνών έχουν ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, μετά από επτά συνεχή έτη ξηρασίας, όπως ανέφερε το υπουργείο Υδάτινων Πόρων στα τέλη Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σάφι εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών – ο βαρύτερος απολογισμός πλημμυρών της τελευταίας δεκαετίας στο Μαρόκο.

