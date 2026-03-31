Πάνω από 200.000 αφίξεις στη Συρία από τον Λίβανο μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Σύροι πρόσφυγες, πέρασαν από τον Λίβανο στη Συρία μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή προκαλεί νέο κύμα εκτοπισμού και αυξάνει την πίεση στις ανθρωπιστικές δομές.

31 Μαρ. 2026 16:04
Pelop News

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν περάσει από τον Λίβανο στη Συρία μετά την ένταση των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η προσωρινή εκπρόσωπος της UNHCR στη Συρία, Ασίρ αλ Μανταϊέν, δήλωσε ότι από τις 2 έως τις 27 Μαρτίου περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εισήλθαν στη χώρα μέσω τριών επίσημων συνοριακών σημείων, με τα στοιχεία να προέρχονται από τις συριακές αρχές και να έχουν επιβεβαιωθεί από ομάδες της υπηρεσίας στο πεδίο.

Από αυτούς, σχεδόν 180.000 είναι Σύροι, κυρίως πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει στο παρελθόν τη χώρα τους αναζητώντας ασφάλεια στον Λίβανο και τώρα αναγκάζονται να φύγουν ξανά. Παράλληλα, περισσότεροι από 28.000 Λιβανέζοι έχουν επίσης περάσει στη Συρία, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Όπως επισημαίνει η UNHCR, πολλοί από τους ανθρώπους που φτάνουν στα σύνορα είναι εξαντλημένοι, τραυματισμένοι ψυχικά και με ελάχιστα υπάρχοντα.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ σημειώνει ακόμη ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις αφίξεις από τον Λίβανο προβλέπει πως ο αριθμός όσων θα περάσουν στη Συρία μπορεί να φτάσει τις 300.000 έως 350.000, ανάλογα με την πορεία των στρατιωτικών εξελίξεων και το ενδεχόμενο νέων χερσαίων επιχειρήσεων.

Στον Λίβανο ζούσαν ήδη μεγάλοι πληθυσμοί Σύρων προσφύγων μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε το 2011, ενώ η νέα κρίση προκαλεί ακόμη ένα κύμα αναγκαστικών μετακινήσεων σε μια περιοχή που βρίσκεται εδώ και εβδομάδες υπό ασφυκτική πίεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:18 Στη μικρή οθόνη η έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν
18:16 Γιώργος Βασιλειάδης: «ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πρέπει να διαλυθούν για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου»
18:11 Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»
18:10 Ιρλανδία: Ένοπλοι ανάγκασαν διανομέα να μεταφέρει όχημα με βόμβα
18:10 Παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή βλέπει η ΕΕ – Συστάσεις για εξοικονόμηση
18:07 Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας με τις «χρυσές» λίρες, τα όπλα, τους εκβιασμούς και τις απάτες
18:00 Εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων: Νέα εποχή, η Πάτρα στο διάστημα – Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο και ο «Αρίσταρχος»
17:57 Ο Κίμι Αντονέλι γράφει Ιστορία
17:52 Σάντσεθ για τον νόμο του Ισραήλ: «Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ»
17:52 Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την ανάκληση της ελληνοποίησης του Γουόκαπ
17:46 Τράπεζες και MSCI σήκωσαν το Χρηματιστήριο, αλλά ο Μάρτιος έκλεισε με απώλειες
17:40 Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ δεν εκδίδουν τις γνωμοδοτήσεις τους έγκαιρα
17:31 Από τροφική δηλητηρίαση σε πιθανή δολοφονία: Νέα τροπή στην Ιταλία
17:30 Παίρνει μεγάλες διαστάσεις ο εμφύλιος στο Αίγιο – Η αντίδραση του Γ. Ντίνου και η ανταπάντηση του Β. Χριστόπουλου
17:23 Ελένη Λουκά: Παρέμβαση στην κηδεία της Μαρινέλλας
17:20 Σφοδρή κριτική της Μαρίας Καρυστιανού στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
17:12 Νετανιάχου για Ιράν: «Η Δύση άργησε να δει την απειλή»
17:08 Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστοι οι θάνατοι μητέρας και κόρης – Ποινική δίωξη στον 54χρονο
17:03 Πασχαλινή αγορά: Τα μέτρα για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα
17:00 Ο Κυριάκος Γκόβας συγκλόνισε το Πανελλήνιο στον Patras Half Marathon – «Κανείς δεν πρέπει να παραιτείται»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ