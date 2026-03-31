Πάνω από 200.000 αφίξεις στη Συρία από τον Λίβανο μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν περάσει από τον Λίβανο στη Συρία μετά την ένταση των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η προσωρινή εκπρόσωπος της UNHCR στη Συρία, Ασίρ αλ Μανταϊέν, δήλωσε ότι από τις 2 έως τις 27 Μαρτίου περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εισήλθαν στη χώρα μέσω τριών επίσημων συνοριακών σημείων, με τα στοιχεία να προέρχονται από τις συριακές αρχές και να έχουν επιβεβαιωθεί από ομάδες της υπηρεσίας στο πεδίο.

Από αυτούς, σχεδόν 180.000 είναι Σύροι, κυρίως πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει στο παρελθόν τη χώρα τους αναζητώντας ασφάλεια στον Λίβανο και τώρα αναγκάζονται να φύγουν ξανά. Παράλληλα, περισσότεροι από 28.000 Λιβανέζοι έχουν επίσης περάσει στη Συρία, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Όπως επισημαίνει η UNHCR, πολλοί από τους ανθρώπους που φτάνουν στα σύνορα είναι εξαντλημένοι, τραυματισμένοι ψυχικά και με ελάχιστα υπάρχοντα.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ σημειώνει ακόμη ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις αφίξεις από τον Λίβανο προβλέπει πως ο αριθμός όσων θα περάσουν στη Συρία μπορεί να φτάσει τις 300.000 έως 350.000, ανάλογα με την πορεία των στρατιωτικών εξελίξεων και το ενδεχόμενο νέων χερσαίων επιχειρήσεων.

Στον Λίβανο ζούσαν ήδη μεγάλοι πληθυσμοί Σύρων προσφύγων μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε το 2011, ενώ η νέα κρίση προκαλεί ακόμη ένα κύμα αναγκαστικών μετακινήσεων σε μια περιοχή που βρίσκεται εδώ και εβδομάδες υπό ασφυκτική πίεση.

