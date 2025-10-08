Πάνος Ρούτσι: Νέα φάση του αγώνα στο Σύνταγμα, τι ζήτησε από τον κόσμο

Ο Πάνος Ρούτσι τερμάτισε την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες. Καλεί τους πολίτες σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την πλήρη αποκατάσταση της διαφάνειας.

08 Οκτ. 2025 8:25
Pelop News

Τέλος στην απεργία πείνας, μετά από 23 ημέρες, έβαλε ο Πάνος Ρούτσι, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε τα αιτήματά του ικανοποιήθηκαν,ενώ ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του.

«Η συλλογική προσπάθεια οδήγησε σε μια σημαντική νίκη της κοινωνίας», τόνισε, περιγράφοντας τη στήριξη του κόσμου ως καθοριστική για την αντοχή του χωρίς τροφή.

Ο Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πλατεία Συντάγματος. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους», δήλωσε με αποφασιστικότητα, ενώ οι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο τον χειροκρότησαν θερμά.

Η σύζυγός του, Μιρέλα, συγκινημένη, χαρακτήρισε τη νίκη «πάρα πολύ μεγάλη για την κοινωνία» και τόνισε τη σημασία της πνευματικής διάστασης της δοκιμασίας τους, ευχαριστώντας παράλληλα «τον Θεό και τα αγγελάκια που έδωσαν φως και δύναμη».

Κάλεσμα για συγκέντρωση και συμμετοχή

Ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να συμμετάσχει σε συγκέντρωση σήμερα στις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να γιορτάσουν τη νίκη αλλά και να αναδείξουν την ανάγκη συνέχισης του αγώνα.

Η συγκέντρωση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι χώρος συλλογικής δύναμης και αφετηρία για τις επόμενες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση της διαφάνειας και της νομιμότητας.
