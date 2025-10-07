Ο Πάνος Ρούτσι σταματάει την απεργία πείνας! Δεκτά όλα τα αιτήματά του

«Το φως μπορεί να κερδίσει το σκοτάδι», δήλωσε η συνήγορός του, Ζωή Κωνταντοπούλου

07 Οκτ. 2025 20:42
Μετά από 23 ημέρες σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, καθώς όλα του τα αιτήματα έγιναν δεκτά.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητούσε να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις και παράλληλα να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις.

Στις δηλώσεις του ο κ. Ρούτσι ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν, αλλά και τους γιατρούς που τον φρόντιζαν. Τόνισε ακόμη ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.

Κάλεσε ακόμη σε συγκέντρωση για την Τετάρτη στην πλατεία Συντάγματος.

Το φως μπορεί να κερδίσει το σκοτάδι, δήλωσε η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα είναι μια ημέρα της νίκης του καλού έναντι του κακού, πρόσθεσε και είπε ακόμη ότι «ένας άνθρωπος με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να κερδίσει τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς».

Σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα είχε ζητήσει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία των τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων, από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως για τη διεξαγωγή τους.

Πρόσθεσε δε ότι βίωσε τις 23 ημέρες της απεργίας πείνας «με πολύ πόνο και κούραση. Ταυτόχρονα έχω υπομονή και αυτή η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω και να ελπίζω. Μέχρι να απαντηθούν όλα τα αιτήματά μου, θα είμαι εδώ»
