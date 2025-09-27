Πάνος Ρούτσι: Ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο από το «Λαϊκό»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, αποχώρησε

27 Σεπ. 2025 16:53
Pelop News

Αφού πρώτα απαραίτητες εξετάσεις ο Δημήτρης Οικονομόπουλος συνεχίζει την απεργία πείνας του, ως ένδειξη υποστήριξης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη.

Μαρία Καρυστιανού: Έρχεται κλιμάκιο ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, μεταφέρθηκε σήμερα τα ξημερώματα (27.09.2025) γύρω στη 01:00, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο λόγω της απεργίας πείνας που κάνει μαζί με τον χαροκαμένο πατέρα, Πάνο Ρούτσι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο Δημήτρης Οικονομόπουλος κατέρρευσε μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου βρισκόταν σε ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος επίσης για 13η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, αποχώρησε.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, έχει υποβάλλει αίτημα εκταφής του γιου του προκειμένου να η σορός να υποβληθεί σε εξέταση DNA για ταυτοποίηση, αλλά και σε τοξικολογικές. Το αίτημα έγινε χτες αποδεκτό, όμως, μόνο για το κομμάτι της ταυτοποίησης.
Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι συνταξιούχος τραπεζικός και, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, δεν συνδέεται συγγενικά με τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο Δημήτρης Οικονμόπουλος που συνεχίζει την απεργία πείνας μαζί με τον Πάνο Ρούτσι, είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, έφυγε από το νοσοκομείο.

Ωστόσο, αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία πείνας για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, καθιστώντας τον τον πρώτο πολίτη που εκδήλωσε με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη του.

Η υπόθεση των Τεμπών έχει προκαλέσει βαθιά κοινωνική και πολιτική συζήτηση για τις ευθύνες του κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων. Η επιλογή του Οικονομόπουλου να συμμετάσχει με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει το πώς το ζήτημα ξεπερνά τα όρια της προσωπικής τραγωδίας και αγγίζει την κοινωνική συνείδηση.
