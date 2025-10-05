Παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο του ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη

Τα δύο μυστήρια τελέστηκαν παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

05 Οκτ. 2025 20:44
Pelop News

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το απόγευμα της Κυριακής (5/10) ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη, σε μία ρομαντική τελετή σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το protothema το ζευγάρι μετά το μυστήριο του γάμου του βάφτισε τον γιο του. Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή.

