«Πάω μία βόλτα», μαρτυρία για όσα είπε ο 53χρονος Αιγιώτης που προσπάθησε να πέσει από τη Γέφυρα

Ο 53χρονος Αιγιώτης που προσπάθησε σήμερα να πηδήσει από τη Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» είπε στους δικούς του ανθρώπους ότι απλώς ήθελε να κάνει έναν περίπατο.

Πάτρα: Αιγιώτης 53 χρόνων επιχείρησε να πηδήξει από τη Γέφυρα «Χ. Τρικούπης»

«Πάω μία βόλτα» φέρεται να τους είπε και πήρε τον δρόμο για το Ρίο. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έλεγε σε Αστυνομικούς ότι αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα έχοντας χρέη. Δήλωσε αγρότης στο επάγγελμα τονίζοντας σε Αστυνομικούς ότι τα βγάζει πολύ δύσκολα και φαινόταν έντονα προβληματισμένος με όσα όπως υποστήριζε έχει κληθεί να διαχειριστεί.

