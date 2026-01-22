Πάτρα: Αιγιώτης 53 χρόνων επιχείρησε να πηδήξει από τη Γέφυρα «Χ. Τρικούπης»

Στην Πάτρα συναγερμός σήμανε σήμερα (22/1/2026) στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χ. Τρικούπης» όταν άνδρας εθεάθη να βγαίνει στην άκρη με σκοπό να πηδήξει στο κενό.

«Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά», μαρτυρία συγγενή για το φονικό στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με το aigiovoice.gr Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο πλησιάζοντας τον παραλίγο αυτόχειρα και κατόρθωσαν να διαπραγματευτούν μαζί του και να τον πείσουν να εγκαταλείψει το εγχείρημα.

Παρελήφθη και μεταφέρεται αυτή την ώρα στο Νοσοκομείο Ρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα από το Αίγιο, ηλικίας 53 ετών.

