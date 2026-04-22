Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή

Μια παράσταση που αντλεί το υλικό της από τον κόσμο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ετοιμάζεται να βρεθεί στην Πάτρα, δίνοντας στο πατρινό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια σκηνική μεταφορά που ακουμπά τη γειτονιά, την απώλεια, τη συνύπαρξη και τις μικρές καθημερινές κινήσεις που ενώνουν τους ανθρώπους. Η «Απόλαυσις στη Γειτονιά» έρχεται την Κυριακή 26 Απριλίου στις 18:00 στο θέατρο Act, στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, στο πλαίσιο της περιοδείας της παραγωγής.

Η παράσταση ακολουθεί μια γειτονιά της Αθήνας του 1900, έναν κόσμο με αυλές, ταράτσες, σκαλάκια, παράθυρα και σπίτια κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Εκεί, ένας θάνατος πέφτει σαν ξαφνικό βάρος πάνω στους ανθρώπους της γειτονιάς, φέρνοντάς τους πιο κοντά με έναν τρόπο σχεδόν παράδοξο. Μέσα από αυτή τη συνθήκη, το βαρύ και το τρυφερό, το σκοτεινό και το κωμικό, μπλέκονται διαρκώς, δημιουργώντας ένα σκηνικό όπου οι ήρωες καλούνται να ξαναδούν τον εαυτό τους, τη μοναξιά τους και τη σχέση τους με τον διπλανό τους.

Το έργο δεν στέκεται μόνο πάνω στο γεγονός του θανάτου, αλλά κυρίως σε όσα ξυπνά γύρω του. Μικρές παρεξηγήσεις, καθημερινές ιδιοτροπίες, νύξεις, αναμνήσεις και αμήχανες ανθρώπινες προσεγγίσεις συνθέτουν μια ιστορία που μιλά για το πώς οι άνθρωποι πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, ακόμη κι όταν δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν τελικά οι άνθρωποι μπορούν, όσο είναι ακόμη ζωντανοί, να αφήσουν για λίγο το ασφαλές καβούκι τους και να μοιραστούν το βάρος της ζωής.

Οι συντελεστές της παράστασης

Στην παράσταση συμμετέχουν οι Ανδρέας Κάτσενος, Άγγελος Κούκος, Γρηγόρης Πανταζής, Φιλίππη Ρούβαλη και Μαίρη Χρυσανθακοπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Κάτσενος, ενώ βοηθός σκηνοθέτη είναι η Μαριάννα Μωυσίδου. Η εκτέλεση σκηνογραφίας είναι του Γιώργου Κούκου, η ρυθμολογία του Στέφανου Μπαρζούκα, η κινησιολογία της Μάρως Πέτλη και η μουσική του Βαγγέλη Μουρελάτου. Φωτογραφίες και βίντεο υπογράφουν οι Ανδριάνα Ζαχαριάδου, Γιώργος Κούκος και Έλλη Ιατρού.

Η παραγωγή έρχεται στην Πάτρα μετά την παρουσίασή της στο θέατρο Αλκμήνη στην Αθήνα και συνεχίζει την πορεία της εκτός πρωτεύουσας, με τη λογική μιας παράστασης που μεταφέρει το κλίμα της «γειτονιάς» και της ανθρώπινης επαφής σε διαφορετικές πόλεις. Αυτή η περιοδευτική ταυτότητα αποτυπώνεται και στην επίσημη προπώληση, όπου η παράσταση εμφανίζεται ως μέρος ευρύτερης περιοδείας.

Πότε και πού θα γίνει – Τιμές εισιτηρίων

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο Act την Κυριακή 26 Απριλίου στις 6 το απόγευμα, με διάρκεια 60 λεπτών. Η γενική είσοδος είναι 14 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές, ανέργους, ΑμεΑ και ατέλειες διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Για κρατήσεις έχουν δοθεί τα τηλέφωνα 6938913471 και 6977524854, ενώ υπάρχει και ηλεκτρονική προπώληση.

Για την Πάτρα, η έλευση μιας τέτοιας παράστασης έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή φέρνει στη σκηνή ένα κείμενο που συνομιλεί με τον Παπαδιαμάντη, αλλά και γιατί ακουμπά έννοιες πολύ οικείες: τη γειτονιά, τη συγκατοίκηση των ζωών, τις αποστάσεις που μικραίνουν και τις σχέσεις που δοκιμάζονται. Σε έναν χώρο όπως το Act, που έχει τη δική του σταθερή πολιτιστική παρουσία στην πόλη, η «Απόλαυσις στη Γειτονιά» έρχεται να προστεθεί στις παραστάσεις που δεν στέκονται μόνο στην αφήγηση, αλλά ψάχνουν και την ατμόσφαιρα, την εγγύτητα και το συναίσθημα.

