Παπαδημητρίου, Ελευθεριάδης και Ρουμελιώτης ανοίγουν το μαύρο κουτί του Αμπου Ντάμπι !

Η «αυλαία» στο Final-4 της Ευρωλίγκας έπεσε χθες, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να θέλουν να ξεχάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται τη συγκεκριμένη διοργάνωση, στην οποία απέτυχαν παταγωδώς.

Η «Π» θα επιχειρήσει να ανοίξει σήμερα το «μαύρο κουτί» της τραγωδίας του Αμπου Ντάμπι, αναλύοντας με τη βοήθεια προπονητών της περιοχής, τα αίτια που οι δυο «αιώνιοι» έμειναν εκτός τελικού. Ιδού τι μας είπαν οι Κώστας Ρουμελιώτης (ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ), Γιάννης Ελευθεριάδης (Απόλλων) και Ανδρέας Παπαδημητρίου (Αίολος Αγυιάς).

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

«Ανέτοιμοι πνευματικά…»



Από την Ικαρία, όπου βρίσκεται για διακοπές, παρακολούθησε ο κόουτς της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ το Final-4. Ο προπονητής της Ενωσης ήταν αναλυτικότατος στην περιγραφή του:

Για τον Παναθηναϊκό: «Καταρχήν, θέλω να τονίσω ότι και μόνο η παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final-4, μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ, συνιστά υπέρβαση. Ο τραυματισμός του Λεσόρ κατέστρεψε την ισορροπία μεταξύ inside και outside παιχνιδιού κι επέτρεψε στους αντιπάλους να πιέζουν ασφυκτικά τους γκαρντ του, γιατί δεν υπήρχε ο παίκτης που θα τιμωρούσε αυτήν την πίεση κοντά στο καλάθι ή θα τιμωρούσε τις αλλαγές στα screen με inside παιχνίδι. Στα του παιχνιδιού ο τρόπος που αμύνεται στα pick and roll o Παναθηναϊκός με hedge out, στέλνοντας δεύτερο παίκτη δηλαδή στον χειριστή της μπάλας, δημιουργεί για τον αντίπαλο ελεύθερα spot up σουτ. Η Φενέρ ευστόχησε στα πρώτα πέντε, παίρνοντας την ψυχολογία του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε πιο πολύ ηρωικά, παρά συντεταγμένα. Κομβικό σημείο του παιχνιδιού, όταν ο Παναθηναϊκός μείωσε σε έναν πόντο στο 29΄, ήταν το τέταρτο φάουλ του Ναν κι αργότερα η αποβολή του».

Για τον Ολυμπιακό: «Αν αναλύσουμε τον αγώνα Ολυμπιακός-Μονακό, θα δούμε ότι υπήρχε ξεκάθαρη διαφορά αθλητικότητας. Η Μονακό με μεγάλη πίεση στη μπάλα και στις πρώτες γραμμές πάσας, κατέστρεψε το περιβόητο passing game του Ολυμπιακού, απενεργοποίησε τον Βεζένκοφ κι οδήγησε την ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα στην καταστροφική αναλογία ασίστ-λαθών (10-14). Στην επίθεση με μεθοδικότητα χτύπησε την close out άμυνα στη weak side του Ολυμπιακού, με τους ικανότατους και αθλητικούς φόργουοντ που διαθέτει, Μπλόσονγκεϊμ, Ντιαλό κλπ, ενώ απελευθέρωσε τον Τζέιμς με έξυπνες off ball δράσεις. Η Μονακό κυριάρχησε και κέρδισε απολύτως δίκαια και σχετικά εύκολα».

Κι ένα γενικό σχόλιο για την πνευματική προετοιμασία των ομάδων μας: «Ο μεν Ολυμπιακός δεν άντεξε τον τίτλο του φαβορί, ο δε Παναθηναϊκός είχε ετοιμάσει από πριν τις δικαιολογίες για ενδεχόμενη ήττα. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να χαλαρώσουμε. Τα αποτελέσματα σίγουρα δεν αποτελούν εθνική καταστροφή. Ολοι οι αληθινοί φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουμε τους τελικούς του πρωταθλήματος μεταξύ δύο εξαιρετικών ομάδων που καθοδηγούνται από δύο ικανότατους προπονητές».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«Οι αντίπαλοι το ήθελαν πιο πολύ»



Ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Ανδρέας Παπαδημητρίου αναμένει, πλέον, τους τελικούς της Basket League, εκεί όπου θα φανεί ποια από τις δυο ελληνικές ομάδες, θα έχει επηρεαστεί περισσότερο. «Και οι δυο ελληνικές ομάδες ήταν πνευματικές κατώτερες από τους αντιπάλους τους στο Αμπου Ντάμπι. Και η Μονακό και η Φενέρ έδειξαν ότι το ήθελαν περισσότερο», τόνισε αρχικά ο έμπειρος κόουτς.

Για τον Παναθηναϊκό: «Δεν υπάρχουν αποτυχίες σε ένα Final-4. Η νίκη της Φενέρ δεν ήταν έκπληξη γιατί ήταν ένα βήμα πιο μπροστά στα προγνωστικά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ηταν περισσότερο διαβασμένη στο αμυντικό κομμάτι. Η άμυνα με τις αλλαγές κλείδωσε τον Παναθηναϊκό και του χάλασε όλα τα plays. Για εμένα η Φενέρ έχει την καλύτερη 5άδα κοντών στην Ευρωλίγκα, με τους Χολ, Μακ Κόλουμ, Μπόλντουιν, Μπιμπέροβιτς και Γκούντουριτς. Οι κοντοί είναι αυτοί που παίρνουν τα πρωταθλήματα».

Για τον Ολυμπιακό: «Η νίκη της Μονακό ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Είδαμε για μια ακόμη χρονιά στην Ευρωλίγκα, ότι όποιος παίρνει την πρωτιά στην κανονική περίοδο, στο τέλος δεν κατακτάει και το πρωτάθλημα. Η Μονακό ήταν διαβασμένη και εξαιρετική στην άμυνα και κρατώντας χαμηλά στην επίθεση τον Ολυμπιακό, κέρδισε δίκαια και σχετικά άνετα. Για μένα MVP ήταν ο Ντιαλό, ο οποίος πριν από 4-5 χρόνια είχε κοπεί από το ρόστερ του Παναθηναϊκού».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

«Θέμα βραδιάς και για τους δυο»



«Σίγουρα ήταν θέμα βραδιάς τόσο για τον Παναθηναϊκό, όσο και για τον Ολυμπιακό. Και η Φενέρ και η Μονακό έδειξαν πολύ πιο έτοιμες και με μεγαλύτερο ”θέλω” για τη νίκη». Αυτό δήλωσε στην «Π» ο Γιάννης Ελευθεριάδης, με τον προπονητή του Απόλλωνα να προσθέτει τα εξής: «Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αγχώθηκε και τον πήρε το παιχνίδι από κάτω. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός μάλλον πίστευε ότι κάποια στιγμή θα γύριζε το παιχνίδι, όπως το έχει ξανακάνει, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να αντιδράσει κι έτσι έμεινε εκτός τελικού».

