Παπαρίζου: Ακυρώνονται όλες οι εμφανίσεις της, παραμένει στο νοσοκομείο λόγω υπερκόπωσης

Η Έλενα Παπαρίζου νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στο τέλος των γυρισμάτων του «The Voice of Greece».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η αδιαθεσία αποδίδεται σε υπερκόπωση και συνοδεύτηκε από έντονους πόνους στο στομάχι. Η τραγουδίστρια υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η δισκογραφική της εταιρεία MINOS EMI εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση».

Λόγω της νοσηλείας της, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της τραγουδίστριας.

Στο «The Voice» τη θέση της στην κριτική επιτροπή θα καλύψει προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας.

Η σημερινή προγραμματισμένη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Περιστέρι ακυρώνεται και στη θέση της θα εμφανιστεί η Πέγκυ Ζήνα.

