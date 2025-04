Πάπας Φραγκίσκος: Η κηδεία, η διαθήκη, το τελετουργικό διαδοχής και υποψήφιοι διάδοχοι

Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν την Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, αποχαιρετώντας έναν από τους πιο χαρισματικούς και ταπεινούς πνευματικούς ηγέτες των τελευταίων δεκαετιών, τον Πάπα Φραγκίσκο.

Γεννημένος ως Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, έφυγε από τη ζωή στις 7.35 π.μ. την Δευτέρα του Πάσχα (21 Απριλίου 2025), αφήνοντας πίσω του ένα αναμφισβήτητο αποτύπωμα κοινωνικής ευαισθησίας, προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και διαρκούς προσπάθειας για ενότητα και ταπεινότητα στην καρδιά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η 12ετής παποσύνη του χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, εσωτερικές διενέξεις και διαρκείς προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν, παρέμεινε ενεργός μέχρι το τέλος, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις συντηρητικές και προοδευτικές φωνές της Εκκλησίας.

Η αιτία θανάτου του Ποντίφικα

«Ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο και μη αναστρέψιμη καρδιακή ανεπάρκεια», ανέφερε ο γιατρός του Βατικανού, Αντρέα Αρκάντζειλι, στο πιστοποιητικό θανάτου του 88χρονου Ποντίφικα που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε πέσει σε κώμα πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

VATICAN CITY—Official cause of death issued.

Pope Francis died of a stroke, followed by a coma and cardiovascular collapse (likely from his ongoing fight against pneumonia and other comorbidities).

“REPORT OF DEATH OF HIS HOLINESS FRANCIS

I certify that His Holiness Francis… pic.twitter.com/TGoCFVjBnI

— Bree A Dail (@breeadail) April 21, 2025