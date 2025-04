Πάπας Φραγκίσκος: Ολοκληρώθηκε το τελετουργικό με 400.000 πιστούς και ηγέτες ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε η τελετή ταφής του Πάπα Φραγκίσκου στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζόρε, αφιερωμένη στην Παρθένο και πλέον πέρασε στην αιωνιότητα.

Οι «φίλοι του Πάπα Φραγκίσκου», μικρά παιδιά, πρόσφυγες, μετανάστες, άστεγοι και πολλοί άλλοι άφησαν ένα άσπρο λουλουδι, μέσα στον ναό. Κοντά στον τάφο του «πάπα των φτωχών», βρίσκεται η βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, μπροστά στην οποία συνήθιζε να προσεύχεται ο εκλιπών ποντίφικας.

Πλήθος κόσμου προσευχήθηκε στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, κατά μήκος της διαδρομής εξι χιλιομέτρων που κάλυψε η νεκρική πομπή. Μεγάλη η συγκίνηση, με προσευχές και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Η νεκρώσιμη τελετή διήρκεσε δύο ώρες και ένα τέταρτο. Αύριο Κυριακή (27/4) οι καρδινάλιοι θα μεταβούν στη Σάντα Μαρία Ματζόρε για να προσκυνήσουν και από την Δευτέρα ο ναός θα ανοίξει τις πύλες του στους πιστούς.

Σύμφωνα με τη δική του βούληση, η κηδεία του ήταν «η νεκρώσιμη ακολουθία ενός ποιμένα και ενός μαθητή του Κυρίου, όχι ενός εκ των ισχυρών της γης», όπως είχε γράψει ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος.

Μετά από αιώνες αμετάβλητης τελετουργίας, επίσης, άλλαξε ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η σορός του εκλιπόντα πάπα έπρεπε να τοποθετείται μέσα σε τρία, διαφορετικά ξύλινα φέρετρα. Εκείνο του Φραγκίσκου ήταν φτιαγμένο από απλό ξύλο και, όπως είχε ζητήσει, για το τελευταίο αυτό ταξίδι, του έβαλαν τα παλιά, φθαρμένα παπούτσια του, που είχε χρησιμοποιήσει στα ποιμαντικά του ταξίδια.

200,000 people attend Pope Francis’ funeral, Vatican says. pic.twitter.com/kGfdAQJkZD

Η μουσική που ακούστηκε στην κηδεία του:

– Τα Εισαγωγικά Τυπικά – θέτουν τον τόνο και ενώνουν την κοινότητα.

– Η Λειτουργία του Λόγου – ανάγνωση και στοχασμός πάνω στον Λόγο του Θεού μέσω των γραφών.

– Η Ευχαριστιακή Λειτουργία – ο άρτος και ο οίνος γίνονται Σώμα και Αίμα του Χριστού.

– Η Τελετή της Κοινωνίας – διαμοιρασμός άρτου και οίνου σε ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου και της θυσίας του Χριστού.

– Η Τελική Σύσταση και Αποχαιρετισμός – τελική ευλογία από τον ιερέα.

Η τελετή βασίστηκε στο Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (Τελετουργικό Ταφής Ρωμαίων Ποντίφικων), το λειτουργικό βιβλίο που ορίζει τα τελετουργικά πριν και κατά τη διάρκεια της κηδείας του Πάπα. Τα τελετουργικά, τα οποία βασίζονται στη Νεκρώσιμη Λειτουργία, περιλαμβάνουν εκκλησιαστική μουσική: υπέροχους γρηγοριανούς ύμνους, πολυφωνία και ιερές μελωδίες, όλα σε λατινικά. Οι ψαλμοί αποδίδονται σε νεύματα, μια αρχαία μορφή μουσικής σημειογραφίας, βασικής των γρηγοριανών ύμνων. Η τελετή, που θα πραγματοποιηθεί μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, πιθανότατα θα ξεκινήσει με πένθιμα καμπανοκρουσία από τη Βασιλική.

Κατά τη διάρκεια της πομπής του φερέτρου του Πάπα εψάλη η Λιτανεία των Αγίων, μία επίσημη προσευχή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Last trip of the Pope. #PopeFrancis pic.twitter.com/PwqAG0ihXC

— Vatican Report (@VaticanReportIt) April 26, 2025