Πάπας Λέων: Δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο και κοινή δήλωση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο LIVE

Βρίσκεται σήμερα (29.11.25) στο Φανάρι

29 Νοέ. 2025 15:08
Pelop News

Ο Πάπας Λέων βρίσκεται σήμερα (29.11.25) στο Φανάρι για την κοινή διακήρυξη που θα συνυπογράψει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.


Πάπας Λέων ΙΔ’: Το μήνυμα που έστειλε με την παρουσία του στο Μπλε Τζάμι, γιατί έβγαλε τα παπούτσια του; ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εισήλθαν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου για να τελεστεί δοξολογία. Το παρών δίνουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

