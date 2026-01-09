Πάπας Λέων: «Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται»

Πάπας Λέων: «Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται»
09 Ιαν. 2026 13:46
Pelop News

«Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται», δήλωσε ο πάπας Λέων 14ος στις ευχές του προς το διπλωματικό σώμα κρίνοντας ιδιαίτερα ανησυχητική την αποδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας.

«Μία διπλωματία που προωθεί τον διάλογο και αναζητά την συναίνεση όλων έχει αντικατασταθεί από την διπλωματία της ισχύος, των προσώπων ή των συμμαχικών ομάδων», είπε ο πάπας κατά την ομιλία του ενώπιον των πρεσβευτών που είναι διαπιστευμένοι στην Αγία Εδρα.

«Η αρχή που επικράτησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία απαγόρευε στις χώρες να χρησιμοποιήσουν βία για να παραβιάσουν τα σύνορα των άλλων, παραβιάσθηκε», είπε. «Δεν αναζητάμε πλέον την ειρήνη ως δώρο και ως επιθυμητό αγαθό καθαυτό (…) αλλά την αναζητάμε μέσω των όπλων, ως όρο για να δηλώσουμε την δική μας κυριαρχία». «Αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου που είναι το θεμέλιο οποιασδήποτε ειρηνικής συνύπαρξης», πρόσθεσε χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη χώρα.

«Οι παλαιστίνιοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζουν εν ειρήνη στην δική τους γη»

Οι παλαιστίνιοι πολίτες «έχουν το δικαίωμα να ζουν εν ειρήνη στην δική τους γη» στην Δυτική Οχθη και την Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πάπας υπενθυμίζοντας την θέση της Αγίας Εδρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

«Δυστυχώς, διαπιστώνουμε αύξηση της βίας στην Δυτική Οχθη κατά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού που έχει το δικαίωμα να ζει εν ειρήνη στην δική τους γη», τόνισε ο πάπας κατά την ομιλία του Βατικανό.

