Παπασταύρου από το Βουκουρέστι: «Ο Κάθετος Διάδρομος είναι αρτηρία σταθερότητας, ευημερίας και ελευθερίας»

Το θέμα των ενεργειακών διαδρόμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη στρογγυλή τράπεζα της ρουμανικής κυβέρνησης που διοργανώνει ο Economist στο Βουκουρέστι, με τίτλο «South-east Europe’s Next Leap Forward».

Ο Έλληνας υπουργός συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τον Ρουμάνο ομόλογό του Bogdan-Gruia Ivan και την αναπληρώτρια υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, Teodora Georgieva-Mileva, σε μια συζήτηση που ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στην ενεργειακή πολιτική, τη γεωπολιτική σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των κρατών. Στο ίδιο πάνελ είχαν προηγηθεί τοποθετήσεις των Αμερικανών πρέσβεων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, Kimberly Guilfoyle και Darryl Nirenberg, καθώς και του Αλέξανδρου Εξάρχου από τον ιδιωτικό τομέα.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι το βασικό μάθημα των τελευταίων ετών για την Ευρώπη είναι πως η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρείται πραγματικά φθηνή αν δεν είναι ασφαλής. Γι’ αυτό, όπως είπε, κάθε χώρα αλλά και συνολικά η περιοχή οφείλει να επενδύσει στη διαφοροποίηση πηγών, διαδρομών και τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίσει ασφαλή, αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια χωρίς εξαρτήσεις από κράτη που εργαλειοποιούν την ενέργεια ως μέσο πίεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως κομβικό έργο τον Κάθετο Διάδρομο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική και συνεργάζεται εντατικά με τις γειτονικές χώρες για την ενίσχυσή του. Όπως σημείωσε, ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα σύστημα αγωγών, αλλά μια «αρτηρία ανάπτυξης, σταθερότητας, ευημερίας και ελευθερίας», επειδή ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα, μετασχηματίζει την περιοχή και δημιουργεί όρους που δεν επιτρέπουν επιστροφή σε προηγούμενα μοντέλα ενεργειακής εξάρτησης.

Ο υπουργός έδωσε μάλιστα και σαφή κατεύθυνση για το επόμενο βήμα, λέγοντας ότι το εγχείρημα πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο, με επέκταση προς τα Δυτικά Βαλκάνια και με ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αναδείξει τον Κάθετο Διάδρομο όχι μόνο ως τεχνικό έργο, αλλά ως ευρύτερο γεωοικονομικό εργαλείο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην αποτίμησή του, ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε ανοιχτά την πορεία του έργου με τη συνολική σταθερότητα της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι σε συνδυασμό με ασφαλή και προσιτή ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη και την ευημερία σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το βασικό πολιτικό του μήνυμα ήταν ότι η ασφαλής ενέργεια δεν είναι απλώς οικονομικό μέγεθος, αλλά στοιχείο ισχύος και προϋπόθεση ανθεκτικότητας για τις κοινωνίες και τα κράτη.

Η παρέμβασή του στο Βουκουρέστι έρχεται λίγες ημέρες μετά τις νέες εξελίξεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο και τις προσπάθειες να γίνει εμπορικά πιο ελκυστικός, με πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια μεταφοράς και πιο λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους διαχειριστές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει ενεργό ρόλο σε μια συζήτηση που συνδέει άμεσα την ενεργειακή πολιτική με τη στρατηγική θέση της χώρας στην περιοχή.

