Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον: «Στρατηγική επιταγή η διαμετακόμιση LNG, ο Κάθετος Διάδρομος αρτηρία ειρήνης»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκίνησε τον κύκλο επαφών του στην Ουάσινγκτον με ομιλία σε εκδήλωση για τα 10 χρόνια συνεργασίας ΗΠΑ – ΕΕ στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), όπου τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου.

Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε άμεσα την ενεργειακή πολιτική με τη γεωπολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι η διαφοροποίηση πηγών ενέργειας αποτελεί πλέον στρατηγική επιταγή για την Ευρώπη μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επισήμανε ότι η ΕΕ έχει γίνει ο μεγαλύτερος προορισμός αμερικανικών εξαγωγών LNG, ενώ χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «αρτηρία ειρήνης και ευημερίας», καθώς ενώνει χώρες που στο παρελθόν ήταν διαιρεμένες.

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, έχει μετατραπεί από χώρα καθαρής κατανάλωσης σε περιφερειακό κόμβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου. Το 2019 εισήγαγε 6-7 δισ. κυβικά μέτρα (BCM) που καταναλώνονταν εσωτερικά, ενώ το 2024 οι εισαγωγές έφτασαν τα 17 BCM, με τα 11 BCM να εξάγονται σε γειτονικές χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία των πέντε χωρών και των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική πρωτοβουλία. Η εμπορική διαδρομή «Route 1» μπορεί να φτάνει από τη Ρεβυθούσα έως το Κίεβο, προσδίδοντας στο έργο σαφή γεωπολιτική διάσταση.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι αγορές φυσικού αερίου σε καιρό πολέμου δεν είναι ουδέτερες, αλλά έχουν άμεσες γεωπολιτικές συνέπειες. «Η διόρθωση αυτής της αντίφασης είναι στρατηγική αναγκαιότητα. Η διαφοροποίηση δεν είναι πλέον ζήτημα ευελιξίας, είναι ζήτημα στρατηγικής επιβίωσης», δήλωσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανεισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, καλώντας ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούν στενά ώστε να αποτραπεί η χρήση της Τουρκίας ή άλλων ως «πίσω πόρτας» για ρωσικό αέριο.

Καταλήγοντας, ο κ. Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια και στρατηγική πειθαρχία, συμβάλλοντας σε μια Ευρώπη ασφαλή, ανταγωνιστική και ενεργειακά ανθεκτική.

Η επίσκεψη εντάσσεται στη συνέχεια των ενεργειακών συμφωνιών της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) και σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 ο υπουργός θα συμμετάσχει στη Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου και τον Κάθετο Διάδρομο, με έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού και τον συντονισμό ενεργειακών δικτύων της περιοχής.

