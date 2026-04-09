Παπαστεργίου: «Βαριά» πρόστιμα στις πλατφόρμες για τη χρήση social media από ανηλίκους

Στις λεπτομέρειες του σχεδίου για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η απαγόρευση αφορά δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Facebook και το Snapchat, θέτοντας ως στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού εθισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, οι τεχνολογικοί κολοσσοί οφείλουν να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του μέτρου, η οποία έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να αναπτύξουν μηχανισμούς επιβεβαίωσης της ηλικίας των χρηστών τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Υπουργός προανήγγειλε την επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων, τα οποία θα κοινοποιούνται απευθείας στις έδρες των εταιρειών. Η διαδικασία ελέγχου θα περιλαμβάνει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές (κυρίως της Ιρλανδίας, όπου εδρεύουν οι περισσότερες εταιρείες), θα επιβλέπει την τήρηση της νομοθεσίας.

Η ελληνική κυβέρνηση προτείνει τη χρήση του Kids Wallet ως έναν αξιόπιστο μηχανισμό για την επαλήθευση της ηλικίας. Αν και λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν μπορεί να επιβληθεί η χρήση ενός συγκεκριμένου κρατικού εργαλείου στις πλατφόρμες, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως η Ελλάδα προσφέρει ήδη μια έτοιμη και ασφαλή λύση που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα.

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα της γονικής εποπτείας, σημειώνοντας πως κανένας τεχνικός περιορισμός δεν μπορεί να είναι 100% αποτελεσματικός αν οι γονείς δεν είναι ενημερωμένοι. «Αν ένα παιδί χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του γονέα του για να παρακάμψει την επιβεβαίωση, το μέτρο θα ακυρωθεί στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης σε γονείς και μαθητές από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

