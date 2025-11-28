Παπαθανάσης: 6 έργα 5,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και κυκλική οικονομία

Εξι δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών

28 Νοέ. 2025 10:44
Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠ ΔΑΜ) οι πρώτες έξι δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 5,53 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,89 εκατ. ευρώ από το ΕΠ ΔΑΜ), με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων υποδομών και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις απολιγνιτοποιούμενες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Τα έργα που εγκρίθηκαν είναι:

  • Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου ΔΑΚ Κοζάνης – Δήμος Κοζάνης: 1.704.416 €
  • Πιλοτικές δράσεις κυκλικής οικονομίας χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος – Δήμος Κοζάνης: 1.501.439 €
  • Πρότυπη ενεργειακά πλατεία Μεγαλόπολης – Δήμος Μεγαλόπολης: 1.053.880 €
  • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού – Δήμος Εορδαίας: 762.988 €
  • Αντικατάσταση πετρελαιοκίνητων οχημάτων με ηλεκτρικά & σταθμοί φόρτισης – Δήμος Σερβίων: 410.000 €
  • Δίκτυο συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.: 225.053 €

Η ένταξη έγινε δυνατή μετά την πρόσφατη έγκριση του ΕΠ ΔΑΜ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με συνολικό προϋπολογισμό 186,69 εκατ. ευρώ. Τα έργα μεταφέρθηκαν από το Πράσινο Ταμείο στο ΕΠ ΔΑΜ, ώστε να κατευθυνθούν άμεσα στις τοπικές κοινωνίες των λιγνιτικών δήμων.

 

