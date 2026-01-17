Παπαζάχος: Πού μπορεί να χτυπήσει ένα τσουνάμι στη Σαντορίνη – Τι δείχνουν οι προσομοιώσεις

Σενάρια διαχείρισης ηφαιστειακού κινδύνου που συνδέεται με πιθανή γένεση τσουνάμι στη Σαντορίνη παρουσιάζει ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ), Κώστας Παπαζάχος, με βάση επιστημονική εργασία και προσομοιώσεις για το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, περίπου 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του νησιού.

Το βασικό συμπέρασμα των «χειρότερων» σεναρίων είναι διπλό: τα λιμάνια και οι παράκτιες ζώνες μέσα στην καλντέρα της Σαντορίνης δεν φαίνεται να απειλούνται σοβαρά από τσουνάμι, ενώ οι ανατολικές και κυρίως οι νοτιοανατολικές ακτές εμφανίζονται σαφώς πιο ευάλωτες. Όπως επισημαίνεται, το κύμα μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα στο νησί, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει «μικρός αλλά επαρκής» χρόνος αντίδρασης, της τάξης των λίγων λεπτών, ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να κινηθούν σε προδιαγεγραμμένα ασφαλή σημεία.

Τα χρονικά περιθώρια άφιξης του κύματος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, το τσουνάμι στα εξεταζόμενα σενάρια μπορεί να φτάσει:

σε 2–3 λεπτά στις πιο εκτεθειμένες βορειοανατολικές ακτές,

έως 10 λεπτά στις νοτιοανατολικές ακτές (ενδεικτικά αναφέρεται η περιοχή της Περίσσας),

ενώ τα κύματα μπορούν να εισχωρήσουν στη στεριά με μεγάλη ταχύτητα.

Τρία σενάρια κατολισθήσεων – και το δυσμενέστερο

Η προσέγγιση της μελέτης εστιάζει σε έναν μηχανισμό που έχει ιδιαίτερη σημασία για το Κολούμπο: τις υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, είτε εντός του κρατήρα είτε στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Από τις προσομοιώσεις προκύπτει ότι:

σε κατολίσθηση στις πλαγιές του ηφαιστείου, το κύμα δεν αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη Σαντορίνη,

αντίθετα, στο δυσμενέστερο σενάριο, όπου εξετάζεται γενική κατάρρευση της καλντέρας του Κολούμπο, τα ύψη κύματος μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 μέτρα στις βορειοανατολικές ακτές και να φτάσουν περίπου τα 5 μέτρα σε ανατολικές/νοτιοανατολικές περιοχές, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πλημμύρας στις χαμηλές ζώνες.

Στο εσωτερικό της καλντέρας της Σαντορίνης (ενδεικτικά αναφέρονται σημεία όπως ο Γυαλός και ο Αθηνιός), το κύμα μπορεί να φτάσει σε 6–8 λεπτά, αλλά με μικρά μέγιστα ύψη, της τάξης περίπου του ενός μέτρου.

«Όχι για να τρομάξουμε – για να είμαστε έτοιμοι»

Ο καθηγητής τονίζει ότι τέτοιου τύπου σενάρια δεν καταρτίζονται επειδή υπάρχει ένδειξη άμεσης κρίσης, αλλά για να υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας και σαφής καθοδήγηση, ειδικά επειδή η χρονική απόσταση άφιξης του κύματος είναι μικρή και συχνά δεν επαρκεί για τυπικές προειδοποιήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζεται η ανάγκη να οριοθετηθούν εκ των προτέρων οι ζώνες όπου πρέπει να κινηθεί ο πληθυσμός σε περίπτωση ισχυρής δόνησης, ώστε η Σαντορίνη να γίνει στην πράξη «tsunami safe» σε επίπεδο ενημέρωσης και αντίδρασης.

