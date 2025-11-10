Πάπιγκο: Η παράδοση στα ορεινά

Πάπιγκο: Η παράδοση στα ορεινά
10 Νοέ. 2025 11:20
Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας από τους εμβληματικότερους και πιο ιστορικούς προορισμούς της Ηπείρου αλλά και ολόκληρης της ορεινής Ελλάδας. Ο λόγος για το Πάπιγκο είναι στην πραγματικότητα δύο ξεχωριστοί οικισμοί: το Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο. Η διαδρομή από το ένα χωριό στο άλλο αποτελεί μία ασύγκριτα όμορφη εμπειρία στην καρδιά της φύσης. Δύο τόποι γραφικοί, παραδοσιακοί, δύο χωριά με φανταστική αρχιτεκτονική που προσδίδει στα πάντα γύρω σας μία μοναδική ταυτότητα, έναν απόλυτα αναγνωρίσιμο χαρακτήρα.
Σχεδόν κάθε εξερεύνηση αρχίζει από το Μεγάλο Πάπιγκο, σε υψόμετρο 980 μέτρων.

Πρόκειται για έναν πραγματικά τουριστικό οικισμό, εξαιρετικά ανεπτυγμένο με δεκάδες εστιατόρια και καταλύματα, που θα γίνει ιδανική αφετηρία για μία απολαυστική χειμωνιάτικη απόδραση σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Λίγο πιο ψηλά, περίπου στα 1.040 μέτρα, θα συναντήσετε το Μικρό Πάπιγκο να συμπληρώνει το μαγευτικό σκηνικό και να σας οδηγεί σιγά-σιγά στη θρυλική Δρακόλιμνη μέσα από μία μεγάλη, αλλά ανείπωτα ειδυλλιακή διαδρομή διάρκειας περίπου 5 ωρών.

Η πεζοπορία στα σηματοδοτημένα μονοπάτια, τα πέτρινα κτίσματα, τα καλοδιατηρημένα λιθόστρωτα σοκάκια (στα Ζαγοροχώρια η πέτρα πρωταγωνιστεί παντού, ούσα ο μεγαλύτερος φυσικός πλούτος όλης της ευρύτερης περιοχής), οι γραφικές εκκλησίες, οι ταβέρνες με την εξαιρετική τοπική κουζίνα και πέρα από αυτά, στο φόντο, το εμβληματικό Φαράγγι του Βίκου. Ενα θαύμα της φύσης, ένα από τα πιο περιπετειώδη και όμορφα σημεία ολόκληρης της Ελλάδας.

Με τους ήχους του Βοϊδομάτη να φτάνουν γλυκά στα αφτιά σας, ετοιμαστείτε να ζήσετε τη μαγεία της Ηπείρου στην πιο ατμοσφαιρική εποχή της. Τον χειμώνα. Αν, μάλιστα, κάνετε στάση εκεί την περίοδο των γιορτών, όταν χιλιάδες λαμπιόνια ομορφαίνουν ακόμα περισσότερα όλα τα, χωριά τότε η συνολική εμπειρία απογειώνεται.

Σχεδόν στην είσοδο του χωριού, αμέσως μετά το μεγάλο δημοτικό παρκινγκ που λειτουργεί χωρίς καμία απολύτως χρέωση, θα δείτε την πρώτη εκκλησία του οικισμού, αφιερωμένη στον Αγιο Βλάσιο, στον Αγιο Δημήτριο και στην Αγία Τριάδα. Ο ναός χτίστηκε το 1852 και αποτελεί εμβληματικό σημείο του οικισμού μαζί με το επιβλητικό εξάγωνο, πέτρινο καμπαναριό που κατασκευάστηκε το 1887.
