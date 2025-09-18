Παππούς στο Ρέθυμνο γιόρτασε, τούρτα με τρία κεράκια ΦΩΤΟ

Ο υπερήλικας έζησε στιγμές συγκίνησης και ανθρωπιάς

18 Σεπ. 2025 17:47
Pelop News

Αυτή και εάν ήταν έκπληξη! Με τρία κεριά στην τούρτα του, ο κύριος Γιώργος από το Ρέθυμνο έκλεισε έναν αιώνα ζωής και γιόρτασε τα γενέθλιά του. Ο υπερήλικας έζησε στιγμές συγκίνησης και ανθρωπιάς.

Ο παππούς από το Ρέθυμνο δεν περίμενε την έκπληξη για τα 100α γενέθλιά του, καθώς τα γιόρτασε πλάι σε συγγενείς, φίλους, αλλά και τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, σε συνεργασία με τα παιδιά του εορτάζοντα Γιώργου Παδουβά, την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας κ. Ελευθερία Βελονάκη και το προσωπικό του ΚΗΦΗ, οργανώθηκε μία ζεστή γιορτή με τούρτα, δώρα και τραγούδια, που γέμισε χαρά και συγκίνηση τον ίδιο και όλους τους παρευρισκόμενους.

Στη γιορτή παρευρέθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο οποίος αντάλλαξε εγκάρδιες ευχές με τον εορτάζοντα.

Τα 100α γενέθλια του κ. Γιώργου αποτέλεσαν αφορμή συνάντησης και γιορτής, θυμίζοντας ότι η φροντίδα της τρίτης ηλικίας δεν περιορίζεται μόνο στις παροχές, αλλά βρίσκεται στις στιγμές αγάπης, χαράς και κοινής ανθρώπινης παρουσίας.

