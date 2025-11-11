Παρά τις προειδοποιήσεις, νέα σύλληψη για άσκοπους πυροβολισμούς στην Κρήτη – 29χρονος “γλεντούσε” με όπλο στον Άγιο Νικόλαο

Λίγες ημέρες μετά τις αυστηρές δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την οπλοκατοχή στην Κρήτη, οι αρχές προχώρησαν σε νέα σύλληψη άνδρα στον Άγιο Νικόλαο, που πυροβολούσε στον αέρα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.

11 Νοέ. 2025 11:45
Pelop News

Παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για αυστηροποίηση των ελέγχων στην οπλοκατοχή και την οπλοφορία στην Κρήτη μετά το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια, οι άσκοποι πυροβολισμοί φαίνεται πως παραμένουν μια επικίνδυνη “συνήθεια” για ορισμένους.

Το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, σε περιοχή του Αγίου Νικολάου, ένας 29χρονος φέρεται να πυροβολούσε στον αέρα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο σπίτι του, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με άνδρες της Ασφάλειας Αγίου Νικολάου και του ΤΑΕ να σπεύδουν στο σημείο, συλλαμβάνοντας τον δράστη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκε το όπλο που χρησιμοποίησε, ενώ ακολούθησαν έρευνες σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια ιδιοκτησίας του 29χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, εντοπίστηκαν και άλλες παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων γεγονότων στο νησί, παρά την ενισχυμένη αστυνόμευση και τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αρχών για τερματισμό του φαινομένου των άσκοπων πυροβολισμών, που συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.
