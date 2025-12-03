Παραδίδεται πλήρως ο άξονας Πάτρα–Πύργος την Πέμπτη – Δήμας: «Προτεραιότητα η οδική ασφάλεια σε όλη τη χώρα» ΒΙΝΤΕΟ

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ανοίγουν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα–Πύργος, ολοκληρώνοντας το έργο. Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για νέα έργα οδικής ασφάλειας, τον Ε-65 και την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Παραδίδεται πλήρως ο άξονας Πάτρα–Πύργος την Πέμπτη – Δήμας: «Προτεραιότητα η οδική ασφάλεια σε όλη τη χώρα» ΒΙΝΤΕΟ
03 Δεκ. 2025 13:15
Pelop News

Με την παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του οδικού άξονα Πάτρα–Πύργος, ολοκληρώνεται ένας από τους πλέον κρίσιμους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας. Ο Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε παράλληλα στα έργα για την οδική ασφάλεια, τον Ε-65, τις παρεμβάσεις σε υδάτινους πόρους και το χρονοδιάγραμμα για το μετρό Θεσσαλονίκης.

«Παραδίδονται στην κυκλοφορία, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου “Πάτρα–Πύργος”, ολοκληρώνοντας πλέον το σύνολο του νέου οδικού άξονα», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Υπενθύμισε ότι στις 31 Ιουλίου είχαν παραδοθεί τα πρώτα 65 χλμ. του τμήματος Πύργος–Αλισσός, βελτιώνοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του δικτύου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι υλοποιούνται αντίστοιχα έργα στον ΒΟΑΚ, ενώ μέσα στο 2026 θα γίνουν παρεμβάσεις σε πέντε επιπλέον σημεία για μέτρα οδικής ασφάλειας. Αυτά περιλαμβάνουν τοποθέτηση κολονακίων για καλύτερη διαχείριση της προσπέρασης, ενίσχυση του οδοφωτισμού και δενδροκοπές. «Η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση», σημείωσε.

Για τον αυτοκινητόδρομο Ε-65 ο υπουργός δήλωσε ότι πρόκειται για έργο «κομβικής σημασίας». Ήδη λειτουργεί πάνω από το 86% του άξονα και το σύνολο θα παραδοθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2026, συνδέοντας τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, τα οποία χαρακτήρισε απολύτως αναγκαία λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς περίπου το 80% του νερού στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για άρδευση.

Τέλος, για το μετρό Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ότι «στις 10 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει το μετρό», επισημαίνοντας ότι το έργο επανέρχεται σε τροχιά κανονικής λειτουργίας.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Πάτρα: Αστυνομική έφοδος στον Ριγανόκαμπο Πατρών: Σε 20 προσαγωγές, εξιχνιάστηκαν πάνω από 70 υποθέσεις
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ