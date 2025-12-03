Παραδίδεται πλήρως ο άξονας Πάτρα–Πύργος την Πέμπτη – Δήμας: «Προτεραιότητα η οδική ασφάλεια σε όλη τη χώρα» ΒΙΝΤΕΟ

Με την παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του οδικού άξονα Πάτρα–Πύργος, ολοκληρώνεται ένας από τους πλέον κρίσιμους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας. Ο Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε παράλληλα στα έργα για την οδική ασφάλεια, τον Ε-65, τις παρεμβάσεις σε υδάτινους πόρους και το χρονοδιάγραμμα για το μετρό Θεσσαλονίκης.

«Παραδίδονται στην κυκλοφορία, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου “Πάτρα–Πύργος”, ολοκληρώνοντας πλέον το σύνολο του νέου οδικού άξονα», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Υπενθύμισε ότι στις 31 Ιουλίου είχαν παραδοθεί τα πρώτα 65 χλμ. του τμήματος Πύργος–Αλισσός, βελτιώνοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του δικτύου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι υλοποιούνται αντίστοιχα έργα στον ΒΟΑΚ, ενώ μέσα στο 2026 θα γίνουν παρεμβάσεις σε πέντε επιπλέον σημεία για μέτρα οδικής ασφάλειας. Αυτά περιλαμβάνουν τοποθέτηση κολονακίων για καλύτερη διαχείριση της προσπέρασης, ενίσχυση του οδοφωτισμού και δενδροκοπές. «Η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση», σημείωσε.

Για τον αυτοκινητόδρομο Ε-65 ο υπουργός δήλωσε ότι πρόκειται για έργο «κομβικής σημασίας». Ήδη λειτουργεί πάνω από το 86% του άξονα και το σύνολο θα παραδοθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2026, συνδέοντας τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, τα οποία χαρακτήρισε απολύτως αναγκαία λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς περίπου το 80% του νερού στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για άρδευση.

Τέλος, για το μετρό Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ότι «στις 10 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει το μετρό», επισημαίνοντας ότι το έργο επανέρχεται σε τροχιά κανονικής λειτουργίας.





