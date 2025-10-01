Παράδοση σχολικών ειδών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας από τη Μητρόπολη

Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τον Δήμαρχο στο γραφείο του, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τη στήριξη και την αλληλεγγύη του απέναντι στις οικογένειες που επλήγησαν και επεσήμανε ότι η Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα βρίσκεται πάντα δίπλα στον Δήμο και σε όλους όσοι έχουν ανάγκη.

01 Οκτ. 2025 15:53
Σχολικά είδη για τους μαθητές των πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των οικογενειών που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων παρέδωσε στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομος το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τον Δήμαρχο στο γραφείο του, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τη στήριξη και την αλληλεγγύη του απέναντι στις οικογένειες που επλήγησαν και επεσήμανε ότι η Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα βρίσκεται πάντα δίπλα στον Δήμο και σε όλους όσοι έχουν ανάγκη.

Από την πλευρά του, ο κ. Αλεξόπουλος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών για την έμπρακτη υποστήριξή του, τονίζοντας πως η αλληλεγγύη μπορεί να μην σβήνει τις πληγές, αλλά απαλύνει τον πόνο και δίνει κουράγιο για να σταθεί ο τόπος ξανά όρθιος.

Ο Δήμος παρέδωσε τα σχολικά είδη στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα φροντίσουν ώστε να φθάσουν άμεσα σε κάθε παιδί που τα έχει ανάγκη.

Κατά την επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσοστόμου παρόντες ήταν επίσης, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Δύμης, π. Απόστολος Δημητρόπουλος, ο εφημέριος Πορτών και Ρίου, π. Νικόλαος Δαραμούσκας, οι αντιδήμαρχοι, Β. Καρβουνιάρης, Ηλ. Καμπέρος, Κ. Παπανικολάου, Αγ. Καραντζάς και υπηρεσιακά στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
