Παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα – Ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου

Ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ετοιμάζεται στην Πάτρα, καθώς ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών διοργανώνει τον καθιερωμένο ετήσιο χορό του την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο «Κτήμα Διαμαντή».

Στην εκδήλωση θα εμφανιστεί το μουσικό σχήμα του γνωστού κλαρινίστα Νίκου Φιλιππίδη, συνοδευόμενο από καταξιωμένους μουσικούς της παραδοσιακής σκηνής. Συμμετέχουν ο Κώστας Φιλιππίδης στο λαούτο, ο Γιάννης Οικονόμου στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ενώ στο τραγούδι θα βρίσκεται η Λευκοθέα Φιλιππίδη.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η εκδήλωση συνοδεύεται από δώρα που προσφέρονται από επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, ακτοπλοϊκές εταιρείες και εκπαιδευτικούς ομίλους από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της στήριξης της διοργάνωσης.

Για πληροφορίες και κρατήσεις τραπεζιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6977965689 (Γεωργία Χατζηγιάννη) και 6973412256 (Βαγγέλης Μπάρμπας).

