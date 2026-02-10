Παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα – Ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου

Με άρωμα παράδοσης και ζωντανή ηπειρώτικη μουσική επιστρέφει ο ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή γνωστών μουσικών του δημοτικού τραγουδιού.

Παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα – Ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
10 Φεβ. 2026 12:59
Pelop News

Ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ετοιμάζεται στην Πάτρα, καθώς ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών διοργανώνει τον καθιερωμένο ετήσιο χορό του την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο «Κτήμα Διαμαντή».

Στην εκδήλωση θα εμφανιστεί το μουσικό σχήμα του γνωστού κλαρινίστα Νίκου Φιλιππίδη, συνοδευόμενο από καταξιωμένους μουσικούς της παραδοσιακής σκηνής. Συμμετέχουν ο Κώστας Φιλιππίδης στο λαούτο, ο Γιάννης Οικονόμου στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ενώ στο τραγούδι θα βρίσκεται η Λευκοθέα Φιλιππίδη.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η εκδήλωση συνοδεύεται από δώρα που προσφέρονται από επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, ακτοπλοϊκές εταιρείες και εκπαιδευτικούς ομίλους από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της στήριξης της διοργάνωσης.

Για πληροφορίες και κρατήσεις τραπεζιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6977965689 (Γεωργία Χατζηγιάννη) και 6973412256 (Βαγγέλης Μπάρμπας).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:11 Τα μυστικά της πάλης διδάσκονται και στην Πάτρα – Δείτε που και πώς!
13:11 Πανεπιστήμιο και Πατρινό Καρναβάλι ενώνουν δυνάμεις – Έκθεση, Καρναβαλούπολη και δράσεις πολιτισμού
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια «υιοθετήθηκε» από την ΕΟΕ ενόψει των Ολυμπιακών
13:03 Ολοκληρώθηκε η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου
13:02 Α’ Κατηγορία: Κληρώνει για play offs-outs, όλες οι λεπτομέρειες
13:00 Η ΝΕΠ διάκριση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση – Φωτογραφίες
13:00 Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΣΟΨΥ Πάτρας για το 2025: Αγχος και κατάθλιψη μαστίζουν του νέους
12:59 Παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα – Ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
12:57 Ρουμανία: Με αίμα βάφτηκε ξανά ο δρόμος του θανάτου
12:56 Ποιοι συνοδεύουν τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Η κυβερνητική αποστολή για τη συνάντηση με Ερντογάν
12:55 Η Κίνα ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από την Ιαπωνία για την Ταιβάν
12:51 W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! – Φωτογραφίες
12:47 Ιράν: Ετοιμασίες για ενδεχόμενο από τις ΗΠΑ
12:42 Ελευσίνα: «Έγιναν όλα σε λίγα λεπτά» – Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
12:39 Μπαζίνας: «Να ξεχάσουμε γρήγορα τη γλύκα του Απόλλωνα…»
12:37 Καταγγελίες για την καθαριότητα και την φύλαξη στην Υπηρεσία Ασύλου Πάτρας – Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι
12:36 Παναθηναϊκός: Πένθος για την οικογένεια Αταμάν
12:34 Λιόνας: «Αντάξιοι του ονόματος και της ιστορίας της Παναχαϊκής»
12:32 Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα στα 90 της
12:31 Βασίλης Σκέντζος: «Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μας επιτρέπει την αισιοδοξία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ