Παραδοσιακοί ήχοι και βαλκανικός παλμός στην πλατεία Γεωργίου: Θραξ Πανκc και Banda Entopica σε μια διονυσιακή γιορτή

Ένα μουσικό σύμπλεγμα που ενώνει το παλιό με το νέο, την παράδοση με την έκρηξη της σύγχρονης σκηνής, θα ζωντανέψει στις 9.00 το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην πλατεία Γεωργίου. Ήχοι από γκάιντα, καβάλ, λύρα, νταούλι, κλαρίνο, τρομπέτα και ακορντεόν θα πλημμυρίσουν το κέντρο της Πάτρας, σε μια μεγάλη μουσική γιορτή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς είναι δύο συγκροτήματα με κοινή αγάπη για τη βαλκανική ταυτότητα και τη ζωντανή ενέργεια της μουσικής: οι Θραξ Πανκc και οι Banda Entopica.

Οι Θραξ Πανκc

Με καταγωγή από τον Έβρο, οι Θραξ Πανκc ξεκίνησαν το 2006 ως ένα αμιγώς παραδοσιακό σχήμα, συμμετέχοντας σε τοπικά πανηγύρια και φεστιβάλ. Η μουσική τους, ωστόσο, εξελίχθηκε ριζικά, καθώς τα μέλη τους άρχισαν να πειραματίζονται με ηλεκτρικά στοιχεία, ψυχεδελικά περάσματα, heavy κιθάρες και πανκ αισθητική, δημιουργώντας έναν μοναδικό ήχο που οι ίδιοι αποκαλούν πανκοπανηγυροψυχεδέλεια.

Το 2015, με την προσθήκη του Πάνου Γκίνη στο ηλεκτρικό μπασοκίθαρο, ο ήχος τους απέκτησε δυναμικότερο χαρακτήρα, ενώ το 2016 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τίτλο Πανκοπανηγυροψυχεδέλεια. Την επόμενη χρονιά γνώρισαν τον ηχολήπτη Μάρκο Κουτσιανά, ο οποίος ενσωματώθηκε ως τέταρτο μέλος, συμβάλλοντας στη δημιουργία του πρώτου τους άλμπουμ Thrax Punks (2019), που παρουσίασαν σε μια πανελλαδική περιοδεία με συνεχόμενα sold-out.

Με έδρα πλέον την Αθήνα, συνεργάζονται με γνωστούς καλλιτέχνες, γράφουν μουσική για τον κινηματογράφο και ετοιμάζουν νέες ηχογραφήσεις, εμπνευσμένες ακόμη και από αρχαία τραγωδία, ενώ σχεδιάζουν την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου σε βινύλιο.

Οι Banda Entopica

Η Banda Entopica, μια μπάντα δρόμου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώνει κλαρίνο, τρομπέτα, ακορντεόν και νταούλι σε έναν εκρηκτικό συνδυασμό παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής. Με ρίζες στους ήχους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της ευρύτερης Βαλκανικής, μετατρέπει κάθε live εμφάνιση σε μια διονυσιακή εμπειρία γεμάτη χορό, αυτοσχεδιασμό και συμμετοχή του κοινού.

Η μουσική τους, όπως οι ίδιοι λένε, είναι «του δρόμου, της καρδιάς και της παρέας» – μια γιορτή χωρίς κανόνες, με αυθεντική ενέργεια και ρυθμούς που παρασύρουν τον θεατή. Το 2021 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους CD με τίτλο Banda Entopica, ενώ ακολούθησαν συνεργασίες όπως το album Τραγούδια δίχως λόγια (2023) και το single TALLAVA (2024) με τους Pindos Atletico.

Το σχήμα αποτελείται από τους: Χρήστο Κυριαζή (κλαρίνο, σαξόφωνο, γκάιντα), Αργύρη Καραγκούνη (τρομπέτα), Νίκο Φουτάκη (ακορντεόν), Μπίλη Μαλεγκάνο (κρουστά) και Κωνσταντίνα Κιούσου (φωνητικά).

Η είσοδος στη συναυλία είναι δωρεάν, προσκαλώντας τους Πατρινούς να συμμετάσχουν σε μια γιορτή μουσικής, παράδοσης και ρυθμού που υπόσχεται να ξεσηκώσει την πόλη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



