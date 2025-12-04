Στις 2 παραδίδεται στην κυκλοφορία ολόκληρη η Πατρών – Πύργου: Ένας δρόμος-ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα

Στην κυκλοφορία παραδόθηκαν σήμερα στις 9:30 το πρωί και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, ολοκληρώνοντας έναν οδικό άξονα συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων, που για χρόνια αποτελούσε πάγιο και επιτακτικό αίτημα της Δυτικής Ελλάδας. Είχε προηγηθεί τον Ιούλιο η παράδοση των πρώτων 65 χιλιομέτρων και πλέον το έργο περνά οριστικά στη λειτουργική του φάση.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου «ορόσημο» για την περιφέρεια, τονίζοντας ότι, παρά τις σημαντικές τεχνικές δυσκολίες –ιδίως στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός– οι εργασίες εξελίχθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος, χάρη σε εντατικούς ρυθμούς και ισχυρό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε:

“Είμαι περήφανος για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Τέλος η ταλαιπωρία, έχουμε έναν άνετο αυτοκινητόδρομο. Λίγο μετά τις 2 θα δωθοεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα παρά τις τεχνικές δυσκολίες, δείχνοντας ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές.”

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος για την Πατρών Πύργου

Περίμεναν οι αγρότες

Παρόντες ήταν και οι αγρότες της Δυτικής Αχαϊας που πήγαν με 20 οχήματα στα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου, στο Μιντιλόγλι, ενώ στο σημείο υπάρχει αυξημένη αστυνομική δύναμη.

Έμφαση στην οδική ασφάλεια: Τέλος σε έναν «δρόμο καρμανιόλα»

Η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας αποτέλεσε τον βασικό στόχο του έργου, καθώς ο παλιός άξονας Πάτρα – Πύργος συγκαταλεγόταν στους πιο επικίνδυνους της χώρας, με δεκάδες θανατηφόρα τροχαία κάθε χρόνο.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023 εφαρμόστηκαν στοχευμένα μέτρα αυξημένης αστυνόμευσης και τεχνικών παρεμβάσεων, τα οποία οδήγησαν:

σε μηδενισμό των μετωπικών συγκρούσεων

σε θεαματική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

σε σαφή βελτίωση των συνθηκών οδήγησης

Η ολοκλήρωση του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, με διαχωριστικό στηθαίο, φωτισμό, σήμανση και υψηλά πρότυπα ασφαλείας, έρχεται να βάλει οριστικό τέλος σε μια μακρά και αιματηρή περίοδο.

Τι περιλαμβάνει το τελευταίο παραδοτέο τμήμα

Στα τελευταία 10 χιλιόμετρα που δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία, ολοκληρώθηκαν κρίσιμες υποδομές:

Δύο νέοι κόμβοι: Μιντιλόγλι και ΒΙΠΕ Πατρών

Μία κάτω διάβαση στα Βραχναίικα

Μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα

Τα νέα διοικητικά κτίρια και τα διόδια στα Καμίνια

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η κατασκευή και αναβάθμιση του παράπλευρου και βοηθητικού οδικού δικτύου, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026. Οι συνδετήριες οδοί προς Αμαλιάδα και Κυλλήνη εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες έως το τέλος του έτους, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση της περιοχής.

Ξεκινούν τα διόδια – Πλήρως αυτοματοποιημένος ο δρόμος

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ και το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα – Κυλλήνη (46,5 χλμ.). Η Πατρών – Πύργου γίνεται ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα, που λειτουργεί αποκλειστικά με:

ηλεκτρονικά διόδια

μηχανήματα αυτόματης πληρωμής

πομποδέκτες OLYMPIA PASS / Μοτοκάρτα

Άμεσα διαθέσιμο είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60%, ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης για οχήματα κατηγορίας 1 και 2. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να εφαρμοστεί και η χιλιομετρική χρέωση, όπως ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού.

Οικονομία, τουρισμός και ανάπτυξη: Πολλαπλασιαστικά τα οφέλη

Η ολοκλήρωση της Πατρών – Πύργου αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα:

Βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης πολιτών και επαγγελματιών

Ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση αγροτικών και εμπορικών προϊόντων

Ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος σε Αχαΐα και Ηλεία

Ανάδειξη της Δυτικής Πελοποννήσου ως αναπτυξιακού κόμβου

Προσέλκυση επενδύσεων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Πρόκειται για έναν άξονα που δεν συνδέει απλώς δύο πόλεις, αλλά «ενώνει» ολόκληρη την περιφέρεια με το μέλλον της, δίνοντας νέα προοπτική σε τοπικές κοινωνίες που επί δεκαετίες περίμεναν αυτή την αλλαγή.

