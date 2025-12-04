Έτοιμη η νέα Πατρών-Πύργου: Από σήμερα το ταξίδι αλλάζει – Πόσο θα κοστίζουν τα διόδια

Παραδίδονται σήμερα στις 9:30 το πρωί στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, ολοκληρώνοντας έναν οδικό άξονα συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων, που για χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα της Δυτικής Ελλάδας. Μετά την παράδοση των πρώτων 65 χιλιομέτρων τον Ιούλιο, το έργο φτάνει πλέον στο πέρας του, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, να χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση του έργου «ορόσημο» για τη Δυτική Ελλάδα, τονίζοντας ότι παρά τις τεχνικές δυσκολίες –ιδιαίτερα στο τμήμα Μιντιλόγλι–Αλισσός– οι εργασίες προχώρησαν εντός χρονοδιαγράμματος και με εντατικούς ρυθμούς.

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, καθώς ο παλιός άξονας Πάτρα – Πύργος ήταν από τους πιο επικίνδυνους της χώρας, με δεκάδες θανατηφόρα τροχαία. Από τον Δεκέμβριο του 2023 εφαρμόστηκαν στοχευμένα μέτρα, αυστηρή αστυνόμευση και τεχνικές παρεμβάσεις που οδήγησαν σε μηδενισμό των μετωπικών συγκρούσεων και σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού ατυχημάτων.

Στο τελευταίο παραδοτέο τμήμα ολοκληρώθηκαν δύο κόμβοι (Μιντιλόγλι, ΒΙΠΕ), μία κάτω διάβαση στα Βραχναίικα, μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα και τα νέα διοικητικά κτίρια και τα διόδια στα Καμίνια. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του παράπλευρου οδικού δικτύου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026, ενώ οι συνδετήριες οδοί Αμαλιάδας και Κυλλήνης αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους.

Η ολοκλήρωση της Πατρών–Πύργου αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά οφέλη, βελτιώνοντας την πρόσβαση, ενισχύοντας τον τουρισμό, διευκολύνοντας τη διακίνηση προϊόντων και αναβαθμίζοντας συνολικά τη λειτουργία της Δυτικής Πελοποννήσου. Με τον νέο άξονα, η περιοχή αποκτά ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό δίκτυο που μεταμορφώνει τις μετακινήσεις και υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει ότι σήμερα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα- Κυλλήνη (46,5χλμ.), με τις ακόλουθες τιμές:

Αμεσα διαθέσιμο θα είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού, ενώ τους επόμενους μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών-Πύργου η χιλιομετρική χρέωση που ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο.

Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

