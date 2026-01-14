Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ – Προσωρινά καθήκοντα αναλαμβάνει ο υποδιοικητής Βαγενάς

Εξελίξεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά το πολύωρο μπλακ άουτ στα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, με την παραίτηση του διοικητή και την προσωρινή ανάληψη καθηκόντων από τον υποδιοικητή.

14 Ιαν. 2026 13:40
Την παραίτησή του υπέβαλε ο διοικητής της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το σοβαρό περιστατικό πολύωρου μπλακ άουτ στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, που προκάλεσε έντονη αναστάτωση και άνοιξε κύκλο αναζήτησης ευθυνών.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις παρεμβάσεις και τις αποφάσεις του υπουργού Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, ο οποίος είχε καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξει απόδοση ευθυνών για το συμβάν που έθεσε σε δοκιμασία τη λειτουργία του FIR και των συστημάτων της ΥΠΑ.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τα καθήκοντα του διοικητή της Υπηρεσίας αναλαμβάνει προσωρινά ο υποδιοικητής Βαγενάς, μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη νέα ηγεσία.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα για το μπλακ άουτ χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τη λειτουργία της ΥΠΑ, με το υπουργείο να κάνει λόγο για σοβαρές δυσλειτουργίες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση της πλήρους επιχειρησιακής αξιοπιστίας των συστημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και περαιτέρω διοικητικές παρεμβάσεις.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

«Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή. Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή».

