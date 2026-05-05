Παράκαμψη Πατρών: Νυχτερινό μπλόκο στην κυκλοφορία – Πότε κλείνει και πώς θα κινούνται τα οχήματα

Σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία φέρνουν οι εργασίες που προγραμματίζονται στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών, καθώς αποφασίστηκε ολιγόωρος νυχτερινός ολικός αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων, προκειμένου να προχωρήσουν παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αναβάθμισης των αυτοματισμών στις σήραγγες.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, η Ευρεία Παράκαμψη θα κλείσει και στις δύο κατευθύνσεις από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών έως τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδας, από τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026 έως, το αργότερο, τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου 2026.

Η διακοπή αφορά το τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 204+400 έως τη χιλιομετρική θέση 212+600 και γίνεται, όπως επισημαίνεται, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Διαβάστε επίσης: Τα πατίνια στο μικροσκόπιο μετά τα ατυχήματα ανηλίκων – Η Πάτρα βλέπει τα επόμενα «μπλόκα»

Τι αλλάζει για όσους κινούνται προς Πύργο

Για τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση προς Πύργο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Πατρών προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια οι οδηγοί θα ακολουθούν διαδρομή μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών, της οδού Κανελλοπούλου, της Ηρώων Πολυτεχνείου, της Ακτής Δυμαίων και της Ελευθερίου Βενιζέλου.

Από εκεί, η επανείσοδος στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών με κατεύθυνση προς Πύργο θα γίνεται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Εγλυκάδας.

Πώς θα γίνεται η εκτροπή προς Αθήνα

Για τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση προς Αθήνα, η εκτροπή θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Εγλυκάδας προς την πόλη της Πάτρας.

Η προτεινόμενη διαδρομή θα ακολουθεί τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δυμαίων, Τριών Ναυάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελλοπούλου, προκειμένου τα οχήματα να επανέρχονται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τι θα ισχύσει αν υπάρξει κακοκαιρία

Οι Αρχές έχουν προβλέψει και εναλλακτική ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων, σε περίπτωση που προκύψουν έντονα καιρικά φαινόμενα ή τεχνικό πρόβλημα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο νυχτερινός αποκλεισμός θα μεταφερθεί από τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου 2026 έως, το αργότερο, τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026.

Η ενημέρωση προς τους οδηγούς είναι σαφής: όσοι πρόκειται να κινηθούν εκείνες τις ώρες στην περιοχή θα πρέπει να υπολογίσουν καθυστερήσεις, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να συμμορφώνονται πλήρως με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά έναν από τους πιο κρίσιμους οδικούς άξονες της Πάτρας και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη νυχτερινή κίνηση, γι’ αυτό και η έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών θεωρείται απαραίτητη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



