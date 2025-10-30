Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους

Βάρος στην ανάπλαση χώρων που θα δώσουν διέξοδο σε πολιτισμό- αθλητισμό, στη βελτίωση οδικής ασφαλείας, στο πρόβλημα του παρκινγκ και στον Τουρισμό είναι οι τομείς που θα γίνουν σύντομα παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας & Ηλείας», η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027».

Στο πρόγραμμα της ΟΧΕ συμμετέχουν οι Δήμοι Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού οι οποίοι μέσω των έργων που θα γίνουν θα αναβαθμίσουν συνολικά το παράλιο μέτωπο με στόχο να ξημερώσει μια αναπτυξιακή εποχή για τη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, από την παραλία των Καμίνιων στην Αχαΐα έως και τις εκβολές του ποταμού Πηνειού στην Ηλεία θα γίνουν παρεμβάσεις που θα αναμορφώσουν την όλη εικόνα τριών δήμων -Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού σε μια κοινή πορεία συνεργασίας.

Η Στρατηγική περιλαμβάνει 37 έργα που θα χρηματοδοτηθούν με 16,4 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027», καθώς και 34 έργα για τα οποία επιδιώκεται να αντληθούν επιπλέον πόροι από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Στόχος της είναι να ενώσει τις φυσικές, παραγωγικές και τουριστικές δυνατότητες μιας ενιαίας παράκτιας ενότητας. Από τα Καμίνια, την Καλογριά και τις λιμνοθάλασσες του Κοτυχίου έως το λιμάνι της Κυλλήνης και το δέλτα του Πηνειού, αναδεικνύεται μια περιοχή που διαθέτει σπάνιο φυσικό πλούτο και ισχυρή αναπτυξιακή ταυτότητα, οπότε με τα έργα θα μπορεί να περιμένει καλύτερες μέρες.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Η παρουσίαση της Στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα (18:00), στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας, σε εκδήλωση που διοργανώνει Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της Στρατηγικής ΟΧΕ και τα πρώτα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, οι δήμαρχοι Δ. Αχαΐας, Ανδραβίδας και Πηνειού και τοπικοί φορείς.

Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Κεντρικό ρόλο στη Στρατηγική έχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, που λειτουργεί ως επισπεύδων και συντονιστικός φορέας της νέας ΟΧΕ. Τα έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν στην περιοχή θα μετασχηματίσουν τη φυσιογνωμία της, αναδεικνύοντας τον φυσικό και ιστορικό της πλούτο, αυξάνοντας τις δυνατότητες προσέλκυσης επισκεπτών και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Με βάση τη μελέτη, η οποία ξεπερνά τις 300 σελίδες, τα βασικά έργα που θα γίνουν στη Δυτική Αχαΐα είναι τα εξής:

•Ανάπλαση της Παραλίας Κάτω Αχαΐας και διασύνδεση με την ανάπλαση του αστικού ιστού μέσω της θέσης «Σπάσμα».

•Ανάπλαση του κτιρίου των Αποθηκών ΑΣΟ και μετατροπή του σε βιοκλιματικό πολιτιστικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων, με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

•Δομή προώθησης της νέας επιχειρηματικότητας.

•Ανάπτυξη επιχειρηματικού οδηγού του παράλιου μετώπου με χαρακτηριστικά πελατειακής ευφυΐας.

•Κατασκευή «έξυπνων» διαβάσεων πεζών σε καίρια σημεία του Δήμου.

•Υπηρεσίες στην κοινότητα και κατ’ οίκον για τον πολιτισμό.

•Διαμόρφωση τεσσάρων χώρων στάθμευσης αυτόματης λειτουργίας στην πόλη της Κάτω Αχαΐας και στην παραλία της Καλογριάς.

•Αποκατάσταση βατότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου.

•Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

•Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του Βιολογικού Καθαρισμού Κάτω Αχαΐας.

•Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την τουριστική προβολή της περιοχής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



