Παραμένει στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου, τα νεότερα για την υγεία της

Για προληπτική νοσηλεία στο νοσοκομείο παραμένει η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια πρόβας του «The Voice of Greece», με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υπερκόπωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γνωστή τραγουδίστρια υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς παρουσίασε ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για το πόσες ημέρες θα χρειαστεί να παραμείνει νοσηλευόμενη.

Λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, η δισκογραφική της εταιρεία, MINOS EMI, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την πρόβα του «The Voice» ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή της για ιατρικές εξετάσεις. Όπως επισημάνθηκε, η τραγουδίστρια δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες, ζητώντας συγγνώμη από το κοινό της για την αναστάτωση.

Λόγω της κατάστασης της υγείας της, η Έλενα Παπαρίζου δεν θα συμμετάσχει στο προγραμματισμένο γύρισμα του «The Voice of Greece», με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως στη θέση της, προσωρινά, θα καθίσει ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος έχει υπάρξει κριτής του μουσικού σόου και στο παρελθόν.

Παράλληλα, ακυρώνεται και η προγραμματισμένη της εμφάνιση σήμερα, Τρίτη, στο Περιστέρι, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει στη συναυλία για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Δημαρχείου, μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

